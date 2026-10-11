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Верстапен след първата победа в Сингапур: Отне ми малко повече време

Верстапен след първата победа в Сингапур: Отне ми малко повече време
АП/БТА

Нидерландецът подчерта възхода на Ред Бул и заяви, че отборът е силно мотивиран да продължи успешната си серия

Макс Верстапен не скри огромното си задоволство, след като най-накрая спечели Гран при на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Ред Бул призна, че дълго е чакал първия си триумф по улиците на „Марина Бей“.

„Малко повече време ми отне“, пошегува се Верстапен след финала.

Трикратният световен шампион заложи на стратегия с едно спиране и успя да контролира надпреварата въпреки трудностите с гумите.

„Имахме темпо както с меките, така и с медиум гумите. Мисля, че медиумът не беше особено добър за никого. В края обаче нещата се получиха и съм много щастлив, че спечелих“, заяви нидерландецът.

Верстапен призна, че потеглянията и рестартите не са били лесни, но скоростта на неговия автомобил му е позволила да запази лидерството.

„Не бяха най-лесните потегляния от място. Винаги се опитваш да дадеш най-доброто от себе си. Радвам се, че бяхме достатъчно бързи, за да задържа първата позиция.“

Победата в Сингапур беше втора поредна за пилота на Ред Бул. Според него последните резултати показват, че отборът отново се движи в правилната посока.

„Предишните няколко състезания бяха много позитивни за нас. Чудесно е да постигаме подобни резултати. В екипа има огромна мотивация да продължим по същия начин.“

Верстапен подчерта и удоволствието от това да споделя успехите с хората в Ред Бул.

„Радвам се, че мога да прекарвам времето си с тях и да се наслаждаваме заедно на всички тези победи“, завърши нидерландецът.

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