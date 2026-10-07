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Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур

Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур
АП/БТА

Пилотът на Мерцедес получава наказание заради смяна на задвижващата система след повредата в Малайзия

Джордж Ръсел ще започне от дъното на стартовата решетка в Гран при на Сингапур във Формула 1. От Мерцедес потвърдиха, че британецът ще бъде наказан заради неизбежна смяна на задвижващата система.

Ръсел се движеше сред първите трима в състезанието на „Сепанг“, но двигателят му отказа. Така той не спечели точки за трети път през сезона и вече изостава с 84 от своя съотборник Андреа Кими Антонели.

Мерцедес планираше да постави новия двигател по-късно през годината, но пораженията от уикенда в Малайзия принудиха отбора да направи промяната още в Сингапур.

Наказанието ще важи за неделното състезание, но няма да засегне съботния спринт. Така Ръсел ще има реална възможност да се бори за победата в последния спринт за сезона.

„При Джордж предизвикателството е още по-голямо, защото ще бъде наказан за смяната на задвижващата система и ще започне от опашката. Това е изключително неприятно, тъй като той кара много добре, но не получи резултата, който заслужаваше“, заяви директорът на Мерцедес Тото Волф.

Австриецът призна, че представянето на отбора в Малайзия е било под очакванията и предстои подробен анализ.

„Работихме усилено през последните дни, за да разберем защо не бяхме на необходимото ниво. Идентифицирахме няколко области, които трябва да изследваме по-задълбочено. Във Формула 1 обаче няма лесни отговори и все още не правим окончателни заключения“, добави Волф.

Според него различните характеристики на трасето в Сингапур ще помогнат на Мерцедес да оцени развитието на автомобила и ефекта от последните подобрения.

„Целта е да постигнем възможно най-добри резултати с двата автомобила. Сингапур ще бъде важен тест за устойчивостта ни като отбор“, завърши Тото Волф.

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