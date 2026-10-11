Верстапен най-накрая покори Сингапур, а Хамилтън се срина

Макс Верстапен сложи край на дългото си чакане и спечели за първи път в кариерата си Гран при на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Ред Бул записа втора поредна победа след отлично управление на гумите и безупречно изпълнена стратегия с едно спиране в бокса.

Нидерландецът започна от първата позиция и още на старта трябваше да отблъсне атака на Шарл Льоклер. Монегаскът опита да мине от вътрешната страна на първия завой, но Верстапен затвори траекторията и запази лидерството.

Трикратният световен шампион направи единственото си спиране в края на 32-рата обиколка и премина към нов комплект гуми медиум. След питстопа на Ландо Норис Верстапен отново излезе начело и контролира темпото до финала.

Льоклер финишира втори с Ферари на малко повече от седем секунди зад победителя. Монегаскът използва по-агресивна стратегия с две спирания и меки гуми в заключителната част, но не успя да се доближи достатъчно до болида на Ред Бул.

Голямата изненада поднесе Андреа Кими Антонели. Младият пилот на Мерцедес се възползва от драмата в последните обиколки и стигна до третото място.

Антонели изпревари Ландо Норис, а след това се възползва и от грешката на Люис Хамилтън. Италианецът показа отлично темпо със свежите меки гуми и записа най-бърза обиколка сред пилотите в челото - 1:36.352 минути.

Норис завърши четвърти с Макларън. Британецът оказа сериозен натиск върху Хамилтън и успя да го изпревари в десетия завой малко преди финала.

Седемкратният световен шампион се движеше в зоната на подиума, но допусна грешка и излезе извън трасето на втория завой. Износените му гуми не му позволиха да се защити и той се смъкна до петата позиция.

Оскар Пиастри финишира шести с втория автомобил на Макларън. След него се наредиха Лиъм Лоусън, Нико Хюлкенберг и Джордж Ръсел.

Ръсел направи впечатляващо завръщане от дъното на стартовата решетка и стигна до деветото място. Последната точка взе Исак Хаджар.

Надпреварата премина през два периода с виртуална кола за сигурност. Първият беше предизвикан от спрелия болид на Габриел Бортолето, а вторият дойде след отпадането на Ланс Строл.

Въпреки стратегическите обрати Верстапен не изпусна контрола и най-накрая добави Сингапур към списъка с победите си във Формула 1.

Топ 10 в Гран при на Сингапур: