Верстапен отвя конкуренцията на спринтовата квалификация в Сингапур

Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран при на Сингапур във Формула 1, продължавайки отличната си серия в последните два кръга. Нидерландският пилот на Ред Бул бе първи в квалификацията и в състезанието през миналата седмица на пистата „Сепанг", записвайки първа победа за Ред Бул като производители на задвижваща система.

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

По-рано през деня Верстапен не направи обиколка с гумите софт в тренировката , а в първата квалификационна сесия нидерландецът записа най-добра обиколка с 1:33.477 минути. Във втората обаче той бе изпреварен от Шарл Льоклер, който бе с 1.2 секунди по-бърз с Ферари.

В последната сесия темпото бе зададено от двата болида на Макларън, а след тях Джордж Ръсел блокира предна дясна гума в бърза обиколка и остана в подножието на десетката заедно със съотборника си Кими Антонели. Класирането обаче се промени в края, когато Верстапен записа най-добрата обиколка за 1:31.156 минути, а Ръсел остана на 0.120 секунди зад него за второ място на решетката.

Леклер и Оскар Пиастри от Макларън ще делят втора линия, а на трета ще започнат неговият съотборник Ландо Норис и Люис Хамилтън от Ферари. Кими Антонели заема четвърта линия с Лиъм Лоусън от Рейсинг Булс.