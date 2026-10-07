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Фернандо Алонсо подготвя завръщане в рали Дакар

Фернандо Алонсо подготвя завръщане в рали Дакар

Испанският автомобилен пилот участва в състезанието през 2020 година

Фернандо Алонсо може да се завърне в рали Дакар догодина. Испанският ветеран намекна, че трябва да се „очакват още изненади“ в следващите седмици. Според информацията Алонсо ще кара автомобил, подготвен от Продрайв.

Фернандо Алонсо остава за още един сезон във Формула 1

В началото на седмицата се появи интересна публикация на испанския уебсайт SoyMotor.com. Според нея Алонсо се е съгласил да се завърне сензационно в рали Дакар догодина. Той ще трябва да кара автомобил от клас клас T1+ с шаси на Астън Мартин и произведен от Продрайв.

„Обичам предизвикателствата. Както съм казвал неведнъж, моят начин да разбирам моторните спортове и начинът ми на живот като цяло са свързани със състезателните автомобили. Taка е било през целия ми живот“, заяви Алонсо.

„А моята сила е била в способността ми да се адаптирам към различни болиди, различни правила – V10, V8, V6, Бриджстоун, Мишлен, Пирели, KERS, хибридни системи, граунд ефект – всички тези неща, както и към различни серии и прототипи като WEC, Индикар и Дакар.“

Алонсо вече участва в рали Дакар 2020 с Тойота. Двукратният световен шампион в F1 показа добра скорост, макар да се преобърна в един от етапите. Негов навигатор беше една от най-големите легенди на рали Дакар Марк Кома

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