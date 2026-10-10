Хаос под дъжда в Сингапур: Ръсел катастрофира, Верстапен спечели спринта

Макс Верстапен спечели последния спринт за сезона във Формула 1 след хаотична надпревара по мокрите улици на Сингапур. Нидерландецът се възползва от ранната катастрофа на Джордж Ръсел и пресече пръв финалната линия на пистата „Марина Бей“.

Стартът беше отложен с половин час заради пороен дъжд. Пилотите направиха две подготвителни обиколки зад колата за сигурност, преди спринтът да започне от място. Всички избраха гумите интермедия, а дистанцията беше намалена от 21 на 20 обиколки.

Ръсел направи перфектно потегляне и успя да изпревари Верстапен. Люис Хамилтън също стартира отлично и се придвижи от шестата до третата позиция.

Началният устрем на Ръсел обаче приключи още в края на първата обиколка. Британецът загуби контрол на изхода от последния завой и се удари в стената край боксовете. Пилотът на Мерцедес отпадна, а на трасето веднага излезе колата за сигурност.

Проблемите продължиха и в следващите обиколки. Исак Хаджар прекрати участието си заради повреда в двигателя, а Франко Колапинто също отпадна. Състезанието беше подновено в края на шестата обиколка.

Верстапен запази лидерството след рестарта и не допусна да бъде изпреварен до финала. Така пилотът на Ред Бул записа първата си победа в Сингапур, макар и в спринтова надпревара.

Люис Хамилтън завърши втори, а Шарл Льоклер се качи на третото място на подиума.

В последната обиколка се стигна и до сблъсък между пилотите на Макларън. Оскар Пиастри допусна грешка в опита си да изпревари Льоклер, след което беше атакуван от Ландо Норис. Двамата се докоснаха с гумите и се завъртяха, а Пиастри се удари в предпазната стена.

Андреа Кими Антонели завърши четвърти с втория автомобил на Мерцедес. Лиъм Лоусън остана пети, а Оли Беърман финишира шести. Последните точки взеха Нико Хюлкенберг и Ландо Норис.