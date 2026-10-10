Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Хаос под дъжда в Сингапур: Ръсел катастрофира, Верстапен спечели спринта

Хаос под дъжда в Сингапур: Ръсел катастрофира, Верстапен спечели спринта
АП/БТА

Пилотът на Мерцедес поведе след отличен старт, но се удари в стената още в първата обиколка и отвори пътя на световния шампион към победата

Макс Верстапен спечели последния спринт за сезона във Формула 1 след хаотична надпревара по мокрите улици на Сингапур. Нидерландецът се възползва от ранната катастрофа на Джордж Ръсел и пресече пръв финалната линия на пистата „Марина Бей“.

Стартът беше отложен с половин час заради пороен дъжд. Пилотите направиха две подготвителни обиколки зад колата за сигурност, преди спринтът да започне от място. Всички избраха гумите интермедия, а дистанцията беше намалена от 21 на 20 обиколки.

Ръсел направи перфектно потегляне и успя да изпревари Верстапен. Люис Хамилтън също стартира отлично и се придвижи от шестата до третата позиция.

Началният устрем на Ръсел обаче приключи още в края на първата обиколка. Британецът загуби контрол на изхода от последния завой и се удари в стената край боксовете. Пилотът на Мерцедес отпадна, а на трасето веднага излезе колата за сигурност.

Проблемите продължиха и в следващите обиколки. Исак Хаджар прекрати участието си заради повреда в двигателя, а Франко Колапинто също отпадна. Състезанието беше подновено в края на шестата обиколка.

Верстапен запази лидерството след рестарта и не допусна да бъде изпреварен до финала. Така пилотът на Ред Бул записа първата си победа в Сингапур, макар и в спринтова надпревара.

Люис Хамилтън завърши втори, а Шарл Льоклер се качи на третото място на подиума.

В последната обиколка се стигна и до сблъсък между пилотите на Макларън. Оскар Пиастри допусна грешка в опита си да изпревари Льоклер, след което беше атакуван от Ландо Норис. Двамата се докоснаха с гумите и се завъртяха, а Пиастри се удари в предпазната стена.

Андреа Кими Антонели завърши четвърти с втория автомобил на Мерцедес. Лиъм Лоусън остана пети, а Оли Беърман финишира шести. Последните точки взеха Нико Хюлкенберг и Ландо Норис.

Още по темата

Верстапен отвя конкуренцията на спринтовата квалификация в Сингапур

Верстапен отвя конкуренцията на спринтовата квалификация в Сингапур

Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур

Тежък удар за Джордж Ръсел - стартира последен в Сингапур

Ландо Норис тества хиперколата на Макларън

Ландо Норис тества хиперколата на Макларън

В Италия: Люис Хамилтън мъти водата във Ферари

В Италия: Люис Хамилтън мъти водата във Ферари

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Льоклер: Ред Бул вече има преднина пред Ферари

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 8 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 20 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 40 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 42 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 50 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 59 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа