Най-важното от спорта на 13.10.2026 година

Тотото ще спонсорира българските спортисти за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028

Българският олимпийски комитет и Българският спортен тотализатор подписаха договор за сътрудничество и финансово обезпечение на българските спортисти в настоящия олимпийски цикъл. Контрактът е до края на 2028 година. Точните параметри не бяха съобщени на пресконференцията, но президентът на БОК Весела Лечева гарантира, че спортистите ще бъдат осигурени. Всички пари ще се обсъждат и от Изпълнителното бюро на комитета, преди да бъдат разходвани по предназначение.

Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Мустафа Сангаре не е получил сериозна контузия при победата на Левски с 2:0 над Черно море. Малийският нападател започна като титуляр на „Тича“, но беше заменен принудително от Алекс Сентейес в 37-ата минута. 27-годишният футболист излезе на терена с обезболяващи ленти на десния крак. Старши треньорът Хулио Веласкес е решил да го смени превантивно, за да не се стигне до по-тежък проблем.

Гриша Ганчев нападна Станка Златева: Борбата копае дъното

Гриша Ганчев отправи остри критики към настоящото ръководство на Българската федерация по борба и в частност към президента Станка Златева. 63-годишният бизнесмен призова клубовете да подкрепят кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на предстоящото извънредно Общо събрание на 17 октомври.

БФС изхвърли 15-годишен вратар от футбола за две години

Младият вратар от школата на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов е със спрени състезателни права за две години, реши Дисциплинарната комисия към БФС. 15-годишният страж изрита в гръб съдията Владимир Велев, а след това му се нахвърли с ритници и юмруци. Потресаващият инцидент се разигра в мач от Елитната юношеска група до 16 години в Горна Оряховица.

Официално: Формула 1 се завръща в Африка - Руанда получи 10-годишен договор

Формула 1 официално обяви завръщането си в Африка след близо четири десетилетия отсъствие. Руанда ще бъде домакин на Гран При на Африка по силата на 10-годишно споразумение, като конкретната година на първото състезание все още не е определена.

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Екипът на Майкъл Джордан от финалите на НБА през 1998 година бе продаден за 14 милиона долара. Това е рекордна сума за баскетболен артикул. Купувачът е инвеститорът в недвижими имоти от Маями Рон Фирман. От всички фланелки в историята на спорта само тази на бейзболиста Бейб Рут е продадена за по-висока цена - 24.12 милиона долара през 2024 г.