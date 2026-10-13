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БФС изхвърли 15-годишен вратар от футбола за две години

БФС изхвърли 15-годишен вратар от футбола за две години
БТА

Левски с най-голяма глоба от Дисциплинарната комисия за изминалия кръг

Младият вратар от школата на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов е със спрени състезателни права за две години, реши Дисциплинарната комисия към БФС. 15-годишният страж изрита в гръб съдията Владимир Велев, а след това му се нахвърли с ритници и юмруци. Потресаващият инцидент се разигра в мач от Елитната юношеска група до 16 години в Горна Оряховица.   

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„По доклад за множество удари на длъжностно лице след края на срещата, довели до телесна повреда, ДК налага максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл.26 от ДП /2026/2027/ наказва Александър Ивайлов Стоянов – състезател  на ОФК „Локомотив“ гр. Горна Оряховица  със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година", написаха от Дисциплинарната комисия.

Междувременно Левски ще трябва да плати най-солена глоба за изминалия кръг в Първа лига 2715 евро. Тя е заради хвърляне на бомбички и използване на димки в мача срещу Черно море във Варна. Георги Николов от Арда пък отнесе три мача наказание след червения си картон срещу Лудогорец.

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