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Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец
БТА

БФС преговаря с треньори, водили национални отбори и работили в силни първенства, а Атанас Рибарски ще завърши цикъла в Лигата на нациите

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че следващият постоянен селекционер на националния отбор ще бъде чужденец.

БФС вече води разговори с няколко кандидати, а окончателният избор трябва да бъде направен след внимателна преценка на техния опит и възможности.

„Говорим с няколко треньори, които са водили различни национални отбори и са работили в големи първенства. Искаме да намерим правилния човек. Ще се спрем на чужденец, но той трябва да бъде подходящ за националния отбор“, заяви Иванов.

Атанас Рибарски ще остане начело на България до края на настоящия цикъл в Лигата на нациите. Той ще води „лъвовете“ в последните два двубоя през ноември.

Президентът на БФС призна, че проблемите на българския футбол са много по-дълбоки от представянето на националния отбор. Според него основният дефицит е в изграждането на футболисти, готови за европейско и международно ниво.

„Всички правила за четирима българи или за футболист до 23 години показват къде е проблемът. Трябва да създаваме играчи, които могат да се състезават на европейско и национално ниво“, каза Иванов.

От началото на следващата година БФС планира да въведе категоризация на школите и единна методика за работа.

„Много структури наричаме академии, но в тях се плащат такси и липсва единна методика. Може би и ние като Футболен съюз не осигуряваме достатъчно обучение на треньорите“, призна президентът.

Иванов подчерта, че националният отбор отразява качеството на работата в клубовете.

„Националният тим е проекция на клубния футбол. Избираме най-добрите български играчи. Когато имаме осем или десет футболисти на високо ниво в петте най-силни първенства, няма да се притесняваме срещу никого в Европа.“

БФС работи и по проект за нов тренировъчен център в София. Желанието на централата е да придобие стадион „Септември“ в квартал „Красна поляна“ и да изгради база с четири игрища.

„Имаме около 380 отбора до 14 години, но проверете колко терена има. На четвърт игрище създаваш четвърт футболист, а на половин терен - половин футболист. Всичко това изисква време“, завърши Георги Иванов.

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