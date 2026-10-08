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Силвиньо е първи избор за селекционер на България, БФС има още три варианта

Силвиньо е първи избор за селекционер на България, БФС има още три варианта
АП/БТА

Еди Йорданеску също е сред кандидатите, но високите финансови изисквания на бразилеца могат да се окажат решаващи

Бившият селекционер на Албания Силвиньо е първи избор на Българския футболен съюз за нов постоянен наставник на националния отбор, твърди румънското издание GSP.

Предстоят разговори между бразилския специалист и президента на БФС Георги Иванов. Основната пречка пред евентуалното споразумение са високите финансови изисквания на Силвиньо.

Бившият треньор на ЦСКА и националния отбор на Румъния Еди Йорданеску също е сред обсъжданите имена, но според информацията не е фаворит за поста.

БФС не разполага с голям бюджет за заплатата на бъдещия селекционер и затова ръководството разглежда няколко различни кандидатури. Очаква се изборът да бъде насочен към специалист, който е готов да се вмести в определения финансов таван или да направи сериозен компромис с възнаграждението си.

GSP съобщава, че в списъка има още две имена. Едното е на испански треньор, чиято самоличност не се разкрива, а другото е на сърбина Александър Янкович.

54-годишният Янкович е водил Цървена звезда, Локерен, Мехелен, Стандарт Лиеж и националния отбор на Китай. Той познава Георги Иванов от съвместния им период в Левски, когато беше помощник на Славолюб Муслин през сезон 2002/03.

Към момента БФС не е обявил официално кандидатите за поста. Временният селекционер Атанас Рибарски вече заяви, че е готов да продължи начело на отбора, ако получи предложение.

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