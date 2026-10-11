Просинечки отпадна от сметките на БФС за селекционер на България

Медиите в Хърватия гръмнаха, че легендата Роберт Просинечки също е сред вариантите за нов треньор на България. Те твърдят, че европейският шампион с Цървена звезда дори е бил на интервю у нас. Хърватинът е бил забелязан от фенове, които са го разпознали. Той е бил в компанията на родни футболисти и треньори в елитен ресторант.

Роберт Просинечки е фаворит за България, решението идва до дни

„Президентът на федерацията Георги Иванов се е свързал с Просинечки след поражението на България в Исландия и го е поканил на разговори в София. Решението обаче все още не е взето. Няколко кандидати са в надпреварата и ръководителите на федерацията искат внимателно да преценят всички опции. Освен Просинечки, потенциалните наследници на Александър Димитров включват бившия албански селекционер Силвиньо“, пише популярния хърватски „24 сата“.

Просинечки наистина е бил в България и се е предложил да е треньор на националния ни отбор, но кандидатурата му не е одобрена. Основната причина са резултатите му като треньор. Освен това кариерата му върви стремглаво надолу. Последните му два отбора са Черна гора и Киргизстан.