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Роберт Просинечки е фаворит за България, решението идва до дни

Роберт Просинечки е фаворит за България, решението идва до дни

Хърватската легенда е водила преговори с БФС в петък, а според „Ютарни лист“ до сряда може да има окончателен отговор

Роберт Просинечки се очертава като основен фаворит за поста национален селекционер на България. Хърватската легенда е провела разговори с ръководството на Българския футболен съюз в петък, твърди вестник „Ютарни лист“.

Според изданието президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след поражението от Исландия и го е поканил в София за преговори.

Иванов познава отлично хърватския футбол, след като част от състезателната му кариера премина в Риека.

Националният отбор временно е воден от Атанас Рибарски, който пое поста след раздялата с Александър Димитров. Под ръководството на Рибарски България постигна победа с 2:0 като гост на Люксембург в Лигата на нациите.

Очаква се временният селекционер да води „лъвовете“ и в последните два мача от групата срещу Исландия и Естония през ноември. Планът на БФС е от началото на следващата година националният тим да има постоянен наставник.

Просинечки разполага с богат международен опит. Той е бил селекционер на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан, както и помощник в националния отбор на Хърватия.

На клубно ниво е водил Цървена звезда, Кайзериспор, Денизлиспор, Олимпия Любляна и Рудеш.

Като футболист Просинечки има забележителна кариера, включваща престои в Реал Мадрид, Барселона и Севиля. Той е част и от легендарния хърватски тим, завършил на трето място на Световното първенство през 1998 година.

Според „Ютарни лист“ до сряда трябва да стане ясно дали Просинечки ще приеме предложението да поеме България.

Сред останалите обсъждани кандидати са бразилецът Силвиньо, сърбинът Александър Янкович и бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску. Към момента БФС не е обявил официално решение.

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