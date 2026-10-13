Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Екипът на Майкъл Джордан от финалите на НБА през 1998 година бе продаден за 14 милиона долара. Това е рекордна сума за баскетболен артикул. Купувачът е инвеститорът в недвижими имоти от Маями Рон Фирман. От всички фланелки в историята на спорта само тази на бейзболиста Бейб Рут е продадена за по-висока цена - 24.12 милиона долара през 2024 г.

От Майкъл Джордан до Роналдо: Най-интересните договори в историята на спорта

Това е трети потник на Джордан от финалите през 1998 г., който се продава за над 10 милиона долара. Преди две седмици екипът от третия мач бе закупен за 12.2 млн. долара. През 2022 година този, който носеше в първия мач бе продаден за 10.1 млн.

Огромният интерес към екипи от финалите през 1998 г. е свързан и с историческото значение на сезона. Тогава Джордан извежда Чикаго Булс до шеста титла в НБА, която остава последна както за него, така и за легендарния отбор от 90-те години. „Биковете" затварят серията срещу Юта Джаз с 4:2 победи.

За разлика от първите два, последният продаден екип е с автограф на Джордан, който е поставен върху номера му. Във въпросния мач Чикаго побеждава Юта с 93:88, а Майкъл завършва с 37 точки.