Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара
БТА

Това е трети потник на Летящия, който отива в частни ръце срещу над 10 млн.

Екипът на Майкъл Джордан от финалите на НБА през 1998 година бе продаден за 14 милиона долара. Това е рекордна сума за баскетболен артикул. Купувачът е инвеститорът в недвижими имоти от Маями Рон Фирман. От всички фланелки в историята на спорта само тази на бейзболиста Бейб Рут е продадена за по-висока цена - 24.12 милиона долара през 2024 г.

От Майкъл Джордан до Роналдо: Най-интересните договори в историята на спорта

Това е трети потник на Джордан от финалите през 1998 г., който се продава за над 10 милиона долара. Преди две седмици екипът от третия мач бе закупен за 12.2 млн. долара. През 2022 година този, който носеше в първия мач бе продаден за 10.1 млн.

Огромният интерес към екипи от финалите през 1998 г. е свързан и с историческото значение на сезона. Тогава Джордан извежда Чикаго Булс до шеста титла в НБА, която остава последна както за него, така и за легендарния отбор от 90-те години. „Биковете" затварят серията срещу Юта Джаз с 4:2 победи. 

За разлика от първите два, последният продаден екип е с автограф на Джордан, който е поставен върху номера му. Във въпросния мач Чикаго побеждава Юта с 93:88, а Майкъл завършва с 37 точки.

 

 

Още по темата

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан

Кевин Дюрант подобри постижение на Майкъл Джордан

Бразилия обединява сили с Майкъл Джордан за Мондиал 2026

Бразилия обединява сили с Майкъл Джордан за Мондиал 2026

„Роден да лети“: Майкъл Джордан – легендата, която направи баскетбола глобална религия

„Роден да лети“: Майкъл Джордан – легендата, която направи баскетбола глобална религия

Продават топката, с която Марадона вкара „Божията ръка" и „Голa на века“

Продават топката, с която Марадона вкара „Божията ръка" и „Голa на века“

Парче от историята: Продават на търг легендарна фланелка на Пеле

Парче от историята: Продават на търг легендарна фланелка на Пеле

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Златан Ибрахимович вече не е шеф в Милан

Златан Ибрахимович вече не е шеф в Милан

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 4 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 12 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 16 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 21 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 39 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 46 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 53 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 53 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час