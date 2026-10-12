Най-важното от спорта на 12.10.2026 година

Лудогорец помете Арда с пет гола в повторния дебют на Йовичевич

Лудогорец разгроми Арда с 5:0 на „Хювефарма Арена“ в последния мач от 11-ия кръг на Първа лига. Кайо Видал откри резултата в 18-ата минута след асистенция на Руан Круз, а малко по-късно гостите останаха с човек по-малко заради директен червен картон на Георги Николов.

Бърнард Текпетей удвои аванса на домакините в 44-ата минута, а в добавеното време негов удар от пряк свободен удар рикошира във Виктор Попов и влезе за 3:0. След почивката Руан Круз също се разписа, след като преди това асистира за първите две попадения.

Крайното 5:0 оформи Иван Желизко в 86-ата минута. Украинецът комбинира с Амир Хаджиахметович при късо изпълнение на корнер и завърши атаката с точен удар в десния ъгъл.

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че следващият постоянен селекционер на националния отбор ще бъде чужденец.

БФС вече води разговори с няколко кандидати, а окончателният избор трябва да бъде направен след внимателна преценка на техния опит и възможности.

„Говорим с няколко треньори, които са водили различни национални отбори и са работили в големи първенства. Искаме да намерим правилния човек. Ще се спрем на чужденец, но той трябва да бъде подходящ за националния отбор“, заяви Иванов.

Атанас Рибарски ще остане начело на България до края на настоящия цикъл в Лигата на нациите. Той ще води „лъвовете“ в последните два двубоя през ноември.

Лоша новина за Никола Цолов? Рейсинг Булс е избрал пилотите си за 2027 година

Рейсинг Булс се очаква да запази Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад като титулярен тандем за сезон 2027 във Формула 1. Това съобщи анализаторът на Sky Sports Тед Кравиц, позовавайки се на категорични слухове в падока.

Към момента от отбора няма официално потвърждение. Ръководителят Алан Пермейн наскоро заяви, че решението изисква още време, като призна, че трима кандидати не могат да бъдат събрани на две места. Третият претендент е българският пилот Никола Цолов.

Според информацията крайната дума ще има спортният директор на Ред Бул Оливер Минцлаф. Ръководството е доволно от представянето на настоящите пилоти, които водят Рейсинг Булс към потенциално рекордно пето място при конструкторите.

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Александър и Симеон Николови спечелиха приятелския турнир „Йези Къп“ с Лубе Чивитанова. На финала техният отбор победи Алианц Милано с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14).

Двубоят противопостави трима български национали. Александър Николов имаше ключов принос за успеха на Лубе и завърши срещата с 16 точки.

19-годишният Симеон Николов добави пет точки и получи наградата за най-полезен състезател в турнира. Младият разпределител се присъедини към състава от Чивитанова преди началото на новия сезон и продължава да прави силно впечатление в предсезонната подготовка.

Сензация в Шанхай: Зизу Бергс изхвърли Карлос Алкарас

Зизу Бергс поднесе голямата изненада в третия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. 27-годишният белгиец елиминира поставения под №2 Карлос Алкарас след 7:5, 7:6(4) за малко повече от два часа.

Алкарас успя да навакса пробив в първия сет и поведе с 5:4, но загуби следващите три гейма. В края на втората част двамата си размениха по един пробив, а в последвалия тайбрек Бергс използва силния си сервис и приключи срещата още при първия мачбол.

Това е едва втората загуба на испанеца след завръщането му на корта след четиримесечно отсъствие и първата му след US Open. Преди поражението Алкарас беше записал шест поредни победи и спечели титлата в Токио.