Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС

Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новия турнир на БФС - Купата на елита. „Канарчетата" победиха Ботев Враца с 2:0, въпреки че пропуснаха дузпа. Франклин Маскоте и Карлос Меоти бяха точни за „жълто-черните", които в спор за място на финала чакат победителя от сблъсъка ЦСКА - ЦСКА 1948.

В 15-ата минута Волен Чинков бе повикан от ВАР да прегледа нарушение на Илия Юруков срещу Богдан Костов в наказателното поле. Съдията видя такова и отсъди дузпа за Ботев Пловдив. Георги Миланов се нагърби с изпълнението, но стреля встрани, чуквайки леко левия стълб.

Три минути след изпуснатата дузпа „канарчетата" поведоха. Франклин Маскоте овладя около дъгата на наказателното поле с гръб към вратата и продължи надясно за Карлос Меоти, който направи изключителен пробив в наказателното поле. Той върна за Маскоте, а той вкара на празна врата за 1:0.

В 70-ата минута пловдивчани удвоиха аванса си. Карлос Меоти получи по десния фланг, стигна до границата на наказателното поле и с левия крак шутира към далечния ляв ъгъл и не остави шансове на Марин Орлинов - 2:0.