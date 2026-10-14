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Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС

Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир на БФС
БТА

„Канарчетата" победиха Ботев Враца, въпреки че пропуснаха дузпа

Ботев Пловдив е първият полуфиналист в новия турнир на БФС - Купата на елита. „Канарчетата" победиха Ботев Враца с 2:0, въпреки че пропуснаха дузпа. Франклин Маскоте и Карлос Меоти бяха точни за „жълто-черните", които в спор за място на финала чакат победителя от сблъсъка ЦСКА - ЦСКА 1948.

В 15-ата минута Волен Чинков бе повикан от ВАР да прегледа нарушение на Илия Юруков срещу Богдан Костов в наказателното поле. Съдията видя такова и отсъди дузпа за Ботев Пловдив. Георги Миланов се нагърби с изпълнението, но стреля встрани, чуквайки леко левия стълб.

Три минути след изпуснатата дузпа „канарчетата" поведоха. Франклин Маскоте овладя около дъгата на наказателното поле с гръб към вратата и продължи надясно за Карлос Меоти, който направи изключителен пробив в наказателното поле. Той върна за Маскоте, а той вкара на празна врата за 1:0.

В 70-ата минута пловдивчани удвоиха аванса си. Карлос Меоти получи по десния фланг, стигна до границата на наказателното поле и с левия крак шутира към далечния ляв ъгъл и не остави шансове на Марин Орлинов - 2:0.

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