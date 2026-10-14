Приключва ли драмата във федерацията по вдигане на тежести?

Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в Търговския регистър до дни. Това трябва да сложи край на продължилата близо десет месеца съдебна битка и да позволи на централата да възстанови нормалната си работа.

Съдът се произнесе в полза на олимпийския шампион Асен Златев, който беше избран за президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на Стефан Ботев.

На пресконференция в София Златев, новият генерален секретар Мариета Христова, досегашният генерален секретар Марин Милашки и мениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов, обещаха прозрачно управление, ограничаване на неправомерните разходи и постепенно погасяване на задълженията на федерацията. Според тях спешните дългове са около 500 000 евро.

Първата голяма задача пред новото ръководство е Световното първенство за мъже и жени в Нинбо, което започва на 27 октомври. България ще бъде представена от шестима състезатели, но подготовката им е преминала при изключително трудни условия.

„Отиваме на Световното първенство, след като всеки се е подготвял както е могъл в домашни условия - без заплати, без възстановяване и без големи очаквания. Надявам се оттук нататък да структурираме нещата и да заработим така, както знаем, че може българската щанга“, заяви Асен Златев.

Новият президент разкри, че е подготвена програма за период между четири и осем години. Тя трябва да бъде доработена и да започне да се прилага от следващата година, като основната цел е възстановяване на нормалния тренировъчен процес и подготовката за следващите олимпийски игри.

Мариета Христова посочи като положителен знак европейската титла на Дениз Данев от първенството в Дуръс. Според нея резултатът показва, че младите състезатели продължават да се борят въпреки кризата във федерацията.

„Въпреки трудната подготовка децата дават всичко от себе си. Искаме да развиваме спорта, а не клубовете да страдат. В момента и те, и федерацията се справят изключително трудно“, каза Христова.

Златев увери, че според проведените юридически консултации няма опасност федерацията да бъде обявена в несъстоятелност. Той обаче призна, че задълженията няма как да бъдат погасени веднага.

„С общи усилия трябва да върнем дълговете от половин милион евро. Има откъде да осигурим средства и сме разговаряли с хора, които са готови да помогнат. Те обаче искат пълна яснота за какво ще се харчат парите. Чрез разсрочвания постепенно ще изчистим задълженията“, обясни олимпийският шампион от Москва 1980.

По думите му новото ръководство има подкрепата на държавата, но институциите не са имали право да се намесват в юридическия спор. След вписването федерацията ще подаде незабавно документи за финансиране към Министерството на младежта и спорта.

Новият устав и правилникът за управление трябва да ограничат възможностите за еднолично вземане на финансови решения. Златев подчерта, че президентският пост умишлено ще бъде направен по-малко привлекателен от гледна точка на контрол върху средствата.

„Искаме да направим невъзможно изтичането на пари извън тези, които са предназначени за подготовката на спортистите. Проблемите ни от 2011 година насам не са само юридически, а преди всичко финансови“, заяви той.

Мариета Христова също обеща строг контрол върху бюджета. „Това, което досега се случваше с финансовото състояние на федерацията, трябва да бъде забравено. Няма да позволим нито един лев да бъде изразходван неправомерно“, категорична беше тя.

Марин Милашки съобщи, че националните състезатели не са получавали редовно възнагражденията си. За настоящата година са им били изплатени заплати само за март и април.

„Щангистите не са получавали възнаграждения десет месеца. Те ще вземат парите си накуп, след като федерацията подпише договор с Министерството на младежта и спорта“, обясни Милашки.

На Световното първенство в Нинбо България ще бъде представена от Бояна Костадинова при жените в категория до 49 килограма. При мъжете ще участват Ангел Русев и Дениз Данев до 60 килограма, Иван Димов до 65, Карлос Насар до 95 и Христо Христов до 110 килограма.

Николай Жейнов призна, че Карлос Насар не е провел пълноценна подготовка заради здравословни проблеми, които са се усложнили през последните 20 дни. Мениджърът му обаче увери, че подготовката на олимпийския шампион е била финансово обезпечена с помощта на спонсори.

„Карлос е боец и черпи много сили от подкрепата на хората. Финансирането дойде малко по-късно, но вярвам, че той ще се справи“, заяви Жейнов.

Асен Златев отчете и отлив на деца от залите вследствие на продължителните скандали. Според него родителите не желаят да насочват децата си към спорт, в който липсва яснота около управлението на федерацията.

„Ако изпълняваме програмата си, ще върнем тези деца в залата и ще запълним празнините. Благодаря на състезателите, треньорите и деятелите, които останаха в нашия спорт по чудо. Надявам се най-после да започнем да работим по нов начин“, завърши Златев.