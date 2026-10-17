Лудогорец превзе Стара Загора за едно полувреме

Лудогорец победи Берое с 3:0 в Стара Загора и се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. Разрадчани се затрудниха през първото полувреме, но след почивката бързо решиха нещата в своя полза. За това помогна и червен картон на вратаря Иван Гошев в 75-ата минута за игра с ръка извън наказателното поле.

Около четвърт час след началото на второто полувреме Лудогорец поведе. Ивайло Чочев реализира от дузпа. Набързо „зелените" от Разград отбелязаха и второ попадение. Кайо Видал се разписа във вратата на Гошев, след като получи дълъг вертикален пас. Телевизионните повторения показаха, че бразилецът е бил в около метър засада зад отбраната на старозагорци, но на този ранен етап от турнира няма система ВАР и голът бе зачетен.

Не след дълго Лудогорец вкара и трето попадение. Иван Гошев не се справи добре с далечен шут на Желизко, предостави топката на пътя на Руан Крус, а бразилецът вкара за 3:0.