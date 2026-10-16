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Най-важното от спорта на 16.10.2026 година

Най-важното от спорта на 16.10.2026 година

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски са влезли в сбивания по улиците не град Наймеген преди и след мача срещу домакините от НЕК в Лига Европа. „Сините“ спечелиха точка, след като завършиха при резултат 1:1 и по този начин за първи път в историята си не загубиха в Ниската земя. При едно от сбиванията има ранен полицай. Той е пострадал, след като е ударен от хвърлен стол, отбелязва местното издание De Gelderlander. За провинението е арестувана 41-годишна жена.

Във Франция признаха: ЦСКА можеше да получи дузпа срещу Монако

Най-известното френско спортно издание „Екип“ отчете, че ЦСКА е можел да получи дузпа срещу Монако при домакинската загуба с 1:2 в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Според публикацията монегаските за постигнали заслужена победа, но през второто полувреме са се измъкнали сухи от водата.

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Александър Везенков е най-добрият чуждестранен баскетболист, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация (НБА). Такова е мнението на 77% от треньорите в Лигата на извънземните в ежегодната си анкета преди старта на сезона. Гласувалите са общо 30 специалисти.

Станка Златева скочи на опозицията в борбата преди Общото събрание

Председателят на Българска федерация по борба Станка Златева нападна опозицията преди утрешното Общо събрание. Най-важната точка в него е изборът на нов президент. Клубовете ще имат възможност да гласуват за двама кандидати - Златева и бизнесмена Тодор Ангелов. Последният е подкрепян Гриша Ганчев, легендите Валентин Йорданов, Армен Назарян и др. 

Инфантино отказа да покаже документи за тайния план на ФИФА

Джани Инфантино се извини пред Съвета на ФИФА за плана си за продажба на частни инвеститори на дял от световното първенство. Съветът се събра снощи в Цюрих за първи път, откакто излезе наяве тайното предложение на швейцареца за Fifa Forward Enterprise. Идеята умря в зародиш след силен натиск от някои рагионални асоциации.

 

 

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