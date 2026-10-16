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Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Българинът получи 77% от гласовете на треньоритие в Лигата на извънземните

Александър Везенков е най-добрият чуждестранен баскетболист, който не се състезава в Националната баскетболна асоциация (НБА). Такова е мнението на 77% от треньорите в Лигата на извънземните в ежегодната си анкета преди старта на сезона. Гласувалите са общо 30 специалисти.

Исторически обрат за Олимпиакос, Везенков се изкачи във вечната ранглиста

Това е втора поредна победа в класацията за Везенков, но този път разликата с втория е огромна - цели 70%. Зад него се нарежда доскорошният баскетболист на Денвър Йонас Валанчунас със само 7%. Везенков е добре познато име отвъд океана, където носи за кратко екипа на Сакраменто Кингс.

Везенков имаше основна роля за триумфа на гръцкия Олимпиакос в най-силния европейски клубен турнир Евролигата през миналия сезон. Българинът бе избран и за Най-полезен баскетболист на редовния сезон на надпреварата. Везенков и Олимпиакос спечелиха шампионската титла в Гърция, както и Суперкупата на страната, а той бе избран за най-полезен във финалите.

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