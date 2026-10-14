Исторически обрат за Олимпиакос, Везенков се изкачи във вечната ранглиста

Европейският шампион изоставаше с 34:59 на почивката, а в началото на второто полувреме разликата достигна 28 точки при 34:62. Гръцкият тим обаче постепенно се върна в двубоя и поведе с 84:83 в заключителните минути.

Валенсия успя да изпрати срещата в продължение след кош на Ти Джей Шортс за 90:90. В допълнителните пет минути инерцията остана на страната на Олимпиакос, който ги спечели с 12:7 и записа четвъртата си победа от началото на сезона. За испанския отбор това беше първо поражение.

Александър Везенков завърши с 14 точки и 7 борби. Българският национал вече има 3774 точки в Евролигата и излезе на 12-о място във вечната ранглиста, изпреварвайки с две точки испанеца Серхио Родригес.

Големият герой за победителите беше бившият баскетболист на Валенсия Жан Монтеро, който реализира 26 точки. Еван Фурние добави 23, а за домакините Никола Миротич се отчете с 19 точки и Ти Джей Шортс завърши с 16.