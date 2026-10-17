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Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Двамата братя бяха в основата на успеха за Лубе

Отборът на Кучине Лубе (Чивитанова), с Александър и Симеон Николови в състава, започна по възможно най-добрия начин новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей надиграха категорично като гости коравия тим на Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 28:26) в първия мач от първия кръг на първенството.

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

При официалния си дебют за Лубе Симеон Николов се представи страхотно и завърши с 5 точки (2 блока и 2 аса) за успеха. Алекс Николов пък бе над всички с 19 точки (5 аса, 1 блок) за победата. За домакините от Верона Паул Бухегер (2 аса) и Нумори Кейта (1 блок) се отчетоха с 13 и 11 точки

Във втория кръг Лубе ще са домакини на Палаволо (Падуа). Срещата е следващата неделя (25 октомври) от 19,00 часа българско време.

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