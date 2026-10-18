НАТО вдигна изтребители, жители на Литва бяха изпратени в убежища

Въздушна тревога беше обявена в северните и централните райони на Литва днес, 18 октомври, след засичането на неидентифициран летящ обект. Властите призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища, а самолети от мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство бяха вдигнати във въздуха, съобщава Ройтерс.

В страната беше задействан "код червено", който остана в сила около час. През това време летището в Каунас, втория по големина град в Литва, беше временно затворено.

По информация на литовската армия и местния щаб за управление при кризи обектът е изчезнал от радарите. Военните проверяват за възможни отломки от дрон в района на село Юоджионис в Северна Литва.

Първоначалните данни сочат, че летящият обект вероятно е навлязъл от територията на Полша, но произходът и естеството му все още не са установени.

Полските военни също съобщиха, че проверяват възможно нарушение на въздушното пространство на страната от неидентифициран обект.

Ситуацията предизвика реакция и в съседна Латвия, където беше обявена въздушна тревога за някои райони по границата с Литва. Впоследствие предупреждението беше понижено до "код жълто", а около час по-късно отменено.

От латвийската армия обясниха, че мерките са били предприети заради възможна заплаха, без да съобщават за установено нападение.

През последните месеци в небето над балтийските държави са регистрирани случаи на навлизане на украински безпилотни апарати. Според украинските власти част от тези отклонения са резултат от използването на руски системи за заглушаване на сигнала.

Подобни инциденти засилват опасенията за сигурността на въздушното пространство в региона на фона на продължаващата война между Русия и Украйна.

Към момента няма официално потвърждение какъв е бил засеченият над Литва обект, откъде е излетял и дали откритите евентуални отломки са свързани с него.