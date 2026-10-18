Над 250 000 евро за организации, подкрепящи Вучич: разследване проследява сръбско държавно финансиране в региона

Над 250 000 евро публични средства са били разпределени от сръбската Дирекция за сътрудничество с диаспората и сърбите в региона към организации в Северна Македония, Босна и Херцеговина и Сърбия. Това показва разследване на Балканската мрежа за разследваща журналистика BIRN, публикувано на 16 октомври.

Средствата са отпускани от 2023 г. насам за проекти, официално свързани с културата, православната вяра, съхраняването на кирилицата и утвърждаването на сръбската национална идентичност.

Проверката на публичната дейност на част от получателите обаче показва картина, която излиза далеч извън обичайното подпомагане на културни и общностни инициативи.

Според BIRN някои от финансираните организации открито подкрепят Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич, участват в политическа мобилизация, повтарят руски пропагандни послания, възхваляват осъдени военнопрестъпници или разпространяват крайнодясна реторика срещу т.нар. „джендър идеология“.

Над 111 000 евро за три сдружения в Северна Македония

Най-малко 111 700 евро от общата сума са получили три сдружения в Северна Македония, показват данните от разследването, цитирани от македонското издание „Слободен печат“.

Най-голямото финансиране е насочено към Сръбския културен център в Скопие. От 2023 г. организацията е получила общо 84 500 евро.

Според BIRN председателката на центъра Василка Китанович редовно публикува в социалните мрежи съдържание, свързано със Сръбската прогресивна партия. Тя не е отговорила на отправените от разследващия екип въпроси.

Друг получател е Общността на сърбите в Македония – Битоля, която от 2023 г. насам е получила 21 300 евро.

Нейният председател Зоран Жугич публично е критикувал студентските протести в Сърбия и организацията за наблюдение на изборите CRTA. Според BIRN той е споделял и съдържание, отричащо геноцида в Сребреница.

Жугич е отрекъл отпуснатите средства да са използвани за политически цели.

Пари за православие, след това митинг в подкрепа на Вучич

Най-показателният случай е свързан с кумановското сдружение „Мир, слога, стабилност“.

На 23 май организацията провежда събиране в подкрепа на Александър Вучич. На проявата присъстват няколкостотин души със сръбски и македонски знамена. Част от участниците носят тениски с партийния лозунг на СНС „Сърбия побеждава“.

Ръководителката на сдружението Мая Денковска заявява пред Newsmax Balkans, че събитието е организирано, за да покаже подкрепа за Вучич и неговия „път към мир, единство и стабилност“.

Само 38 дни преди събирането организацията е получила 3400 евро от сръбската Дирекция за диаспората. Средствата официално са предназначени за православни религиозни проекти.

Няколко седмици по-късно сдружението получава още 2500 евро за инициатива, свързана със съхраняването на кирилицата.

Разследването не доказва, че тези конкретни средства са използвани за организирането на политическия митинг. Близостта между датите и откритата партийна ангажираност на организацията обаче поставят въпроси за критериите, по които се предоставят публичните пари, и за контрола върху тяхното изразходване.

Безплатни автобуси и сандвичи за партийни прояви

Събирането в Куманово не е единствената политическа проява, свързана със сдружението.

Според BIRN през април предходната година „Мир, слога, стабилност“ е организирало безплатни автобуси за граждани от Куманово, които са пътували до партийно събитие на СНС в Белград. На участниците са били осигурени и сандвичи.

Разследващата мрежа твърди, че организацията и преди е осигурявала транспорт от Северна Македония до прояви на партията на Вучич.

Така структура, която получава средства за религиозни и културни инициативи, едновременно участва в мобилизирането на хора за политически събития на управляващата партия в съседна държава.

Това не е доказателство, че държавната субсидия е използвана пряко за автобусите, храната или организацията на пътуванията. То обаче очертава връзка между получатели на публични средства и партийна дейност, която сръбските институции би трябвало да проверят и обяснят.

Следите водят и към Босна и Херцеговина

Финансирането, проследено от BIRN, не се ограничава до Северна Македония.

Сред получателите е базираното в Баня Лука сдружение „Сръбско събрание Баштионик“. Между 2023 и 2025 г. то е получило около 34 000 евро за шест проекта, насочени към съхраняване на сръбската национална, религиозна и културна идентичност и към дейности, свързани с Косово.

Според разследването в публичното присъствие на организацията се срещат националистически послания, подкрепа за политиката на Белград спрямо Косово и съдържание, което съвпада с руски геополитически наративи.

Самото подпомагане на езика, културата, религията и историческата памет е нормална част от държавната политика към общностите зад граница. Проблемът възниква, когато получателите на бюджетни средства използват своето влияние и обществена мрежа за популяризирането на управляваща партия, за атаки срещу политическите ѝ противници или за разпространение на крайни идеологически послания.

Близо 34 000 евро и за организация, свързвана с активисти на СНС

Разследването разглежда и Центъра за образование и развитие на младежта в Белград, известен като CEROB.

От 2023 г. организацията е получила близо 34 000 евро от Дирекцията за диаспората за организиране на младежки лагери.

Името на CEROB вече е попадало в друго журналистическо разследване. В края на 2023 г. Центърът за разследваща журналистика на Сърбия CINS съобщава, че активисти, ангажирани да търсят подкрепа за Сръбската прогресивна партия, са получавали пари в брой в офиса на организацията в Белград.

Това не доказва, че средствата от Дирекцията за диаспората са използвани за партийни цели. Предишните разкрития около организацията обаче засилват въпросите защо тя е била избрана за получател, как е проверен нейният капацитет и как е контролирано изпълнението на финансираните проекти.

Организации без офиси, служители и видима дейност

Особено тревожна е констатацията на BIRN, че някои от финансираните организации нямат помещения, служители или ясно проследима публична дейност.

Това само по себе си не е доказателство за нарушение. То обаче поставя въпроса как сръбските институции са оценили способността на тези сдружения да изпълнят проектите, за които са получили средства.

Ако една организация кандидатства за финансиране на културна, образователна или религиозна програма, тя би трябвало да може да покаже къде и кога е реализирана инициативата, колко души са участвали, как са изразходвани парите и какви конкретни резултати са постигнати.

Когато такава публична следа липсва, възникват основателни съмнения дали финансирането е разпределяно според качеството на проектите, или според политическата близост на получателите.

Белград не отговаря

Според BIRN сръбското Министерство на външните работи и Дирекцията за диаспората не са отговорили на въпросите на разследващия екип.

Не е предоставено публично обяснение как са избрани организациите, как е проверена тяхната дейност и дали институциите са изследвали връзките им със Сръбската прогресивна партия.

Липсата на отговор е особено проблематична, защото става дума за разходване на държавен бюджет отвъд границите на страната. Когато получателите развиват и политическа дейност, прозрачността трябва да бъде по-висока, а контролът – проследим.

Диаспората като мрежа за политическо влияние

Организациите на диаспората имат достъп до местни общности, културни центрове, училища, църковни среди и регионални медии. Те могат да съхраняват езика и идентичността, да подпомагат образованието и да поддържат връзката с родината.

Същите мрежи обаче могат да бъдат използвани и за политическа мобилизация, разпространяване на пропагандни послания и изграждане на лоялност към конкретно управление.

Темата е особено чувствителна на Балканите, където историческата памет, националната принадлежност и религията продължават да се използват в политическите конфликти. Когато към тях се добави непрозрачно държавно финансиране, културната дипломация може да се превърне в механизъм за влияние върху обществата в съседни държави.

Разследването не доказва, че всички финансирани организации са партийни структури или че всяко отпуснато евро е изразходвано неправомерно. То обаче показва повтарящ се модел: публични средства получават организации, чиито ръководители подкрепят Вучич, организират присъствие на прояви на СНС, атакуват опонентите на властта или разпространяват послания, близки до политиката на Белград.

Въпросът е какео влияние е изградено с тези средства. Когато средства за култура, вяра и национална идентичност достигат до организации, участващи в партийна мобилизация, сръбската държава дължи пълна отчетност. Без нея помощта за диаспората рискува да се превърне в прикрито финансиране на политическа лоялност отвъд границите на Сърбия.