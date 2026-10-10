Вучич към сърбите: Не слушайте децата и внуците си, гласувайте за мен

На предизборен митинг в сръбския град Крагуевац Александър Вучич призова по-възрастните избиратели да подкрепят оглавяваната от него листа „Александър Вучич – Единна Сърбия“, дори ако децата и внуците им настояват да гласуват за политическа промяна.

В речта си Вучич определи опитите на по-младите членове на семейството да повлияят върху избора на възрастните си роднини като „изнудване“. Той представи подкрепата за своята листа като начин за защита на бъдещето на следващите поколения, като постави семейните отношения в контекста на политическите разногласия преди изборите.

Сръбският политик засегна и темата за предполагаемата чуждестранна намеса във вътрешнополитическите процеси в страната. Той заяви, че са били инвестирани милиарди срещу политиката му, но не посочи конкретни източници на средствата и не представи доказателства за твърденията си.

„Днес всички знаят, че губят изборите, независимо колко милиарди са инвестирали. Те не успяха да купят сърцата на сърби, унгарци, словаци и босненци, така че ще използват агентите си, за да измислят причини за това“, заяви Вучич.

В изказването си той коментира още въпросите за Косово, санкциите срещу Русия и отношенията на Сърбия с традиционните ѝ съюзници. Вучич подчерта, че страната не трябва да изоставя партньорите си в трудни моменти.

Политическата обстановка в Сърбия остава напрегната на фона на продължаващите антикорупционни протести, започнали след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. Протестното движение постепенно се разшири и прерасна в по-широко недоволство срещу корупцията и управлението на страната.

Предсрочните парламентарни избори, посочени в първоначалната информация като насрочени за 25 октомври, са представени като важен тест за управляващата Сръбска прогресивна партия и политическото влияние на Вучич. Той е посочен като водач на листата „Александър Вучич – Единна Сърбия“ с амбиция да се върне на поста министър-председател.