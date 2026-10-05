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Припаднала жена прекъсна речта на Вучич, реакцията му предизвика бурна полемика в Сърбия

Припаднала жена прекъсна речта на Вучич, реакцията му предизвика бурна полемика в Сърбия
АР/БТА

Кадрите от предизборния митинг бяха публикувани от сръбския президент

Сръбският президент Александър Вучич прекъсна предизборната си реч в Бачка Паланка, след като възрастна жена от публиката се почувства зле и се нуждаеше от медицинска помощ. Сцената обаче предизвика разнопосочни реакции, след като държавният глава публикува видеозапис от случилото се в социалните мрежи, съобщи H1.

По време на събитието медицински екип вече оказвал помощ на жената. Вучич се приближил до нея, хванал ръката ѝ и я целунал, докато здравните работници я подготвяли да бъде откарана с линейка.

Президентът заявил пред присъстващите, че за него най-важното е жената да се възстанови. Той разказал и че тя го е целунала при срещата им.

„Сега бих се разплакал!“, казал Вучич, след което публикувал видеото в профилите си в социалните мрежи.

Кадрите бързо предизвикали полемика. Медии, близки до управляващите, представили поведението му като проява на съпричастност и човечност.

В социалните мрежи обаче се появили и критики. Част от потребителите обвинили президента, че превръща личен здравословен инцидент в политическа публичност. След това започнали да се разпространяват и сатирични изображения, представящи Вучич като „лечител“ и „чудотворец“.

Критики били отправени и към самото публикуване на видеото. Според опонентите му е неуместно момент, в който човек получава медицинска помощ, да бъде използван като част от политическа комуникация.

Случаят предизвика разделени реакции, като привържениците на Вучич определиха действията му като спонтанен жест на съчувствие към възрастната жена, а критиците му ги разгледаха като опит за политическа реклама.

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