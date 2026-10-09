18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

Общо 18 избирателни листи с 2418 кандидати ще участват в предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Това съобщи Републиканската избирателна комисия (РИК), която публикува окончателния обобщен списък, предаде РТС.

На първо място е коалицията около управляващата Сръбска прогресивна партия, водена от Александър Вучич, с листата „Александар Вучич – Обединена Сърбия“. Втора е коалицията около Социалистическата партия на Сърбия на Ивица Дачич, а трета – „Студентска листа – Студентите печелят“.

Сред останалите участници са коалицията „Европейска Сърбия“, Санджакската демократическа партия, Съюзът на унгарците от Войводина и представители на национални малцинства, включително албанската и словашката общност.

По данни на РИК от всички кандидати 1134 са жени, а 1284 – мъже. Средната им възраст е 46,3 години. Най-младият кандидат е на 18 години, а най-възрастният – на 85.

Седем от избирателните листи включват максималния допустим брой от 250 кандидати за депутати. Поредността им в окончателния списък е определена според датата на обявяването им.