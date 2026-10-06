Привърженици на Вучич подпалиха Нишката крепост (Видео)

Предизборен митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Ниш завърши с инцидент, след като привърженици на формацията предизвикаха пожар в Нишката крепост. Пламъците са избухнали в края на събитието, когато участниците са запалили факли директно върху историческото съоръжение. Благодарение на бързата намеса огънят е бил овладян и потушен, но по крепостната стена са останали видими черни следи.

Преди да се стигне до инцидента, симпатизантите на президента Александър Вучич са провели шествие в центъра на града. Инициативата е организирана по призив на кмета на Ниш Драгослав Павлович. Маршрутът на демонстрантите е започнал от сградата на местния театър, преминал е по улица „Милойко Лешянин“ и покрай университета, като крайната му точка е била именно средновековната крепост.

След пристигането си там, част от присъстващите са се качили на крепостната стена и са започнали да палят пиротехнически средства, което е довело до подпалването на суха трева и части от самата конструкция.

Кадри от разразилия се пожар веднага бяха споделени и придобиха широка популярност в социалните мрежи. На мястото своевременно са пристигнали полицейски екипи, които са останали да дежурят в района с два автомобила и микробус дори и след цялостното потушаване на огнището.