Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Привърженици на Вучич подпалиха Нишката крепост (Видео)

Привърженици на Вучич подпалиха Нишката крепост (Видео)
АП/БТА

След пристигането си там, част от присъстващите са се качили на крепостната стена и са започнали да палят пиротехнически средства, което е довело до подпалването на суха трева и части от самата конструкция

Предизборен митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия в Ниш завърши с инцидент, след като привърженици на формацията предизвикаха пожар в Нишката крепост. Пламъците са избухнали в края на събитието, когато участниците са запалили факли директно върху историческото съоръжение. Благодарение на бързата намеса огънят е бил овладян и потушен, но по крепостната стена са останали видими черни следи.

Преди да се стигне до инцидента, симпатизантите на президента Александър Вучич са провели шествие в центъра на града. Инициативата е организирана по призив на кмета на Ниш Драгослав Павлович. Маршрутът на демонстрантите е започнал от сградата на местния театър, преминал е по улица „Милойко Лешянин“ и покрай университета, като крайната му точка е била именно средновековната крепост.

След пристигането си там, част от присъстващите са се качили на крепостната стена и са започнали да палят пиротехнически средства, което е довело до подпалването на суха трева и части от самата конструкция.

Кадри от разразилия се пожар веднага бяха споделени и придобиха широка популярност в социалните мрежи. На мястото своевременно са пристигнали полицейски екипи, които са останали да дежурят в района с два автомобила и микробус дори и след цялостното потушаване на огнището.

Още по темата

Припаднала жена прекъсна речта на Вучич, реакцията му предизвика бурна полемика в Сърбия

Припаднала жена прекъсна речта на Вучич, реакцията му предизвика бурна полемика в Сърбия

Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

Вучич: Новото правителство на Сърбия няма да налага санкции на Русия

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Евродепутат: Ситуацията в Сърбия днес е по-лоша, отколкото при Милошевич

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Три етажа на блок в Истанбул се срутиха, 7 души са под развалините

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Външните министри на Северна Македония и България се срещат в София

Водещи

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 9 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 22 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 32 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 42 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 51 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 56 минути
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

Дронове удариха център за данни и изкуствен интелект в Русия

  • Преди 1 час
Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

Протест в Белград заради ограниченията за гласуване в чужбина

  • Преди 1 час