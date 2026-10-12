Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Кристиано Роналдо направи любопитно сравнение за дългогодишното си съперничество с Лионел Меси. Нападателят на Ал-Насър оприличи битката между двамата футболни великани на легендарния дуел между пилотите от Формула 1 Айртон Сена и Ален Прост.

„Имахме здравословно съперничество като това между Айртон Сена и Ален Прост. То винаги се основаваше на уважение извън терена. Постоянно се мотивирахме взаимно да надминаваме себе си“, заяви Роналдо пред CNN Португалия.

Сена и Прост бяха съотборници в Макларън през 1988 и 1989 година, но едновременно с това водеха ожесточена битка за световната титла. Французинът завърши кариерата си с четири шампионски трофея, а бразилецът спечели три.

Съперничеството между Роналдо и Меси беляза цяла епоха във футбола. Двамата доминираха в битката за най-големите индивидуални награди и в продължение на години се изправяха един срещу друг с екипите на Реал Мадрид и Барселона.

41-годишният Роналдо е петкратен носител на „Златната топка“ и европейски шампион с Португалия от 2016 година.

39-годишният Меси държи рекорда с осем отличия „Златна топка“. Аржентинецът стана световен шампион през 2022 година и има две титли от Копа Америка.