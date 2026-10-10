Роналдо поведе Ал-Насър към класическа победа и върха в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо отбеляза при победата на Ал-Насър с 3:0 над Ал-Дирия в среща от осмия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Португалецът даде преднина на домакините в 23-тата минута и постави началото на убедителния успех.

Ал-Насър удвои аванса си в 35-ата минута. Жоао Феликс намери Саму Коща, който се разписа за 2:0.

Домакините създадоха още няколко възможности преди почивката, но не успяха да увеличат преднината си.

Крайното 3:0 оформи Кингсли Коман в 77-ата минута. Френският национал се възползва от подаване на Садио Мане и окончателно реши двубоя.

С победата Ал-Насър събра 19 точки и се изкачи на второто място във временното класиране. Отборът се изравни по актив с лидера Ал-Кадисия.

Ал-Хилал е с точка по-малко и мач в запас, а Ал-Итихад също все още не е изиграл срещата си от кръга.