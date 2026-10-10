Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Роналдо поведе Ал-Насър към класическа победа и върха в Саудитска Арабия

Роналдо поведе Ал-Насър към класическа победа и върха в Саудитска Арабия
Facebook/Al-Nassr

Португалската звезда откри резултата при успеха с 3:0 над Ал-Дирия, а тимът му се изравни по точки с лидера

Кристиано Роналдо отбеляза при победата на Ал-Насър с 3:0 над Ал-Дирия в среща от осмия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Португалецът даде преднина на домакините в 23-тата минута и постави началото на убедителния успех.

Ал-Насър удвои аванса си в 35-ата минута. Жоао Феликс намери Саму Коща, който се разписа за 2:0.

Домакините създадоха още няколко възможности преди почивката, но не успяха да увеличат преднината си.

Крайното 3:0 оформи Кингсли Коман в 77-ата минута. Френският национал се възползва от подаване на Садио Мане и окончателно реши двубоя.

С победата Ал-Насър събра 19 точки и се изкачи на второто място във временното класиране. Отборът се изравни по актив с лидера Ал-Кадисия.

Ал-Хилал е с точка по-малко и мач в запас, а Ал-Итихад също все още не е изиграл срещата си от кръга.

Още по темата

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Кристиано Роналдо отвърна на критик с подигравка за ботокса

Кристиано Роналдо отвърна на критик с подигравка за ботокса

Юрист разкри: Кристиано Роналдо вече е временно наказан от Португалия

Юрист разкри: Кристиано Роналдо вече е временно наказан от Португалия

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Кристиано Роналдо в атака: Жорже Жезус наруши думата си

Кристиано Роналдо в атака: Жорже Жезус наруши думата си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 11 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 23 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 43 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 45 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 53 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 1 час
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 2 часа
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа