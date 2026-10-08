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Кристиано Роналдо отвърна на критик с подигравка за ботокса

Кристиано Роналдо отвърна на критик с подигравка за ботокса
АП/БТА

Пиърс Морган разкри съобщение, което португалската звезда му изпратила след разгорещения спор със Саймън Джордан

Кристиано Роналдо отново се озова в центъра на вниманието след скандала около напускането му на лагера на националния отбор на Португалия.

Нападателят влезе в конфликт със селекционера Жорже Жезуш и впоследствие публикува пространно изявление, в което представи своята версия за случилото се. Роналдо спомена и писмо, което според него треньорът е отказал да прочете по време на пресконференция.

Позицията на футболиста предизвика множество реакции. Сред хората, които публично го защитиха, беше британският журналист Пиърс Морган, който е и негов близък приятел.

Морган влезе в разгорещен спор със Саймън Джордан от talkSPORT. По време на дискусията Джордан обвини журналиста, че прекалява със защитата на португалската звезда, използвайки и грубо определение по негов адрес.

Ден по-късно Морган разкри как Роналдо е реагирал на критиките. Журналистът прочете съобщение, което по думите му е получил лично от нападателя.

„Този русият... кажи му да спре с ботокса. Прилича на ябълка“, гласяло посланието на Роналдо по адрес на Саймън Джордан.

Към момента самият португалец не е коментирал публично разкритото от Морган съобщение.

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