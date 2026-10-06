Роналдо постави ултиматум на Португалия: Или аз, или треньорът

Кристиано Роналдо няма да играе за Португалия, докато Жорже Жезус е селекционер, твърдят медиите в страната. Петкратният носител на „Златната топка" е много обиден на треньора заради отношението и думите му по време на пресконференцията преди мача с Дания (4:2) в Лигата на нациите.

Жезус отвори вратата за Роналдо: Решението е негово

„Роналдо е изключително недоволен от начина, по който се развива тази ситуация. Той е възмутен от изявленията на Жорже Жезуш. И смята за авторитарно изявлението на селекционера, че никой не трябва да се извинява и той е човекът, който избира селекцията“, пишат в иберийската страна.

Очакванията са Роналдо да не се завърне в националния отбор, докато Жезус е на поста. Ироничното е, че тъкмо Жезус е треньорът, с който Роналдо стана шампион на Саудитска Арабия. Там двамата са работили хармонично, но сега нещата изглеждат необратими за единия от тях.