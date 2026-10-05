Жезус отвори вратата за Роналдо: Решението е негово

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус остави отворена възможността Кристиано Роналдо да се завърне в националния отбор.

41-годишният нападател напусна лагера, след като остана неизползвана резерва при победата с 2:1 над Норвегия в Осло на 27 септември. Впоследствие Роналдо обяви, че ще разкрие причините за решението си, когато настъпи подходящият момент.

След домакинския успех с 2:1 срещу Норвегия Жезус заяви, че евентуалното завръщане зависи от самия футболист.

„Ако той иска, ще се завърне в националния отбор. Можем да разговаряме преди следващата повиквателна, но Крис е този, който ще вземе решението“, каза португалският селекционер.

„При първата ми повиквателна му казах, че имам нужда от него. Искам го близо до мен, независимо дали играе или не. Сега казвам същото“, добави Жезус.

Роналдо започна като титуляр при победата над Уелс, но оставането му на резервната скамейка през целия двубой в Осло предизвика публично напрежение.

Жезус впоследствие отхвърли твърденията за сериозна вражда, а президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса се включи в разговорите между двете страни.

Петкратният носител на „Златната топка“ има рекордните 146 гола в 234 мача за Португалия. Напускането на лагера породи съмнения, че международната му кариера може да приключи, но последните думи на Жезус показват, че окончателно решение все още няма.

Без Роналдо Португалия победи Дания с 4:2 като гост, а след това надделя и над Норвегия. „Мореплавателите“ оглавяват група А4 с пълен актив от 12 точки.