Юрист разкри: Кристиано Роналдо вече е временно наказан от Португалия

Кристиано Роналдо е временно отстранен и към момента няма право да представлява националния отбор на Португалия. Това твърди спортният юрист Гонсало Алмейда пред португалския вестник A Bola.

Причината е решението на 41-годишния нападател да напусне самоволно лагера на „мореплавателите“ на 30 септември преди двубоя срещу Дания.

Алмейда обясни, че според член 160 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация редовно повикан състезател, който без основателна причина напусне или не се яви на тренировка, мач или официално събитие, може да бъде наказан с лишаване от състезателни права за период между един и шест месеца.

Правилникът предвижда и глоба между 510 и 1020 евро, както и автоматично временно отстраняване до окончателното произнасяне на Дисциплинарната комисия.

Според юриста санкцията за Роналдо е неизбежна, но съществуват няколко смекчаващи обстоятелства. На 6 октомври нападателят публикува изявление, в което пое пълна отговорност за действията си и обяви, че приема последствията без оправдания.

Публичното признание може да позволи прилагането на член 244 от правилника, който намалява наполовина минималните и максималните размери на наказанията.

Капитанската лента на Роналдо може да бъде разгледана като утежняващо обстоятелство. В негова полза обаче са липсата на предишни дисциплинарни нарушения и повече от две десетилетия служба за националния отбор.

При най-благоприятния сценарий санкцията може да бъде сведена до 15 дни и глоба от 255 евро.

Окончателното решение трябва да бъде взето от Дисциплинарната комисия на Португалската футболна федерация. Тъй като периодът на временното отстраняване вече тече, остава възможността Роналдо да бъде на разположение за следващите мачове на Португалия през ноември.