Кристиано Роналдо в атака: Жорже Жезус наруши думата си

Кристиано Роналдо сложи край на мълчанието си след скандала с националния селекционер на Португалия Жорже Жезус. Капитанът на „мореплавателите“ публикува дълго послание, в което разкри своята версия за случилото се и категорично посочи причината, довела до напускането му на лагера.

Роналдо постави ултиматум на Португалия: Или аз, или треньорът

Роналдо признава, че още след световното първенство е обмислял да сложи край на кариерата си в националния отбор, но в крайна сметка е решил да продължи.

„След световното първенство имах сериозни съмнения дали да продължа да играя за националния отбор. След разговор с президента на федерацията обаче реших да продължа“, посочва Роналдо.

Звездата на Португалия подчертава, че първоначално е подкрепил назначението на Жорже Жезус „Подкрепих избора на Жорже Жезус и имах пълно доверие в неговата работа. Още в началото проведохме разговор и постигнахме разбиране за начина, по който ще работим.“

Именно тук обаче, според Роналдо, започнал проблемът. „Тази уговора не беше спазена. Това, което се случи срещу Норвегия, наруши доверието. Бях накаран да загрявам, без да има намерение да бъда използван. За мен това не беше правилният начин да се отнасяме един към друг“.

Напрежението допълнително ескалирало след последвалата пресконференция на Жезус. Треньорът заяви публично, че той е човекът, който взима решенията, и че никой футболист не може да променя вижданията му. „Мога да обещая каквото поискам. Аз съм треньорът“, каза Жезус след скандала.

Роналдо обаче твърди, че проблемът не е бил в това дали ще бъде титуляр или резерва, а в начина, по който е комуникирано с него. „Никога не съм искал специално отношение. Това, което исках, беше честност и уважение.“

Нападателят също така поема отговорност за решението си да напусне лагера. „Осъзнавам, че решението ми да напусна лагера и фактът, че не поздравих феновете, не бяха правилни. Поемам отговорност за това и приемам последствията, включително евентуална санкция.“

Въпреки огромното напрежение Роналдо не затваря вратата към националния отбор. „Ако съм в необходимата форма и бъда повикан, ще бъда на разположение на Португалия.“

Така капитанът оставя топката в полето на Жорже Жезус и ръководството на федерацията. Самият селекционер вече заяви, че Роналдо може да се върне, ако пожелае. „Крис е този, който ще реши“, каза Жезус, който подчерта, че продължава да има нужда от звездата на Португалия.

Сега обаче остава големият въпрос дали двамата могат отново да работят заедно и ако отговорът е „не", на чия страна ще застане федерацията.