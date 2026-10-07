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Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Кристиано показа голямата си класа и с жест извън терена

Една футболна епоха официално приключи. Лионел Меси изигра последния си мач с националния отбор на Аржентина, а след края на срещата получи поздравления от най-големия си съперник през годините. Кристиано Роналдо използва социалните мрежи и демонстрира своето спортсменство.

„Лео, толкова дълги години си защитавал честта на страната си. Твоето наследство ще остане завинаги. Изразявам най-дълбокото си уважение за всичко, което си постигнал с Аржентина. Прегръдки“, написа Роналдо под публикацията на Меси, с която се сбогува с националния отбор.

Меси сложи край на кариерата си с екипа на „гаучосите“ при победата с 3:0 над Бенин. Нападателят се разписа от дузпа и записа две асистенции в последния си двубой пред повече от 85 000 зрители на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес.

Двамата с Роналдо прекараха повече от десетилетие в центъра на футбола, съревновавайки се за индивидуални награди, рекорди и най-големите трофеи. Именно затова всеки жест на уважение между тях продължава да предизвиква огромен интерес.

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