Наказанието на Кристиано Роналдо се оказа само димна завеса

Много шум за нищо. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия още по време на международната пауза през ноември. Това обяви президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса, който изрази увереност, че капитанът на „мореплавателите“ отново ще облече националната фланелка.

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Федерацията обяви, че е започнала дисциплинарно производство срещу звездата, след като самият Роналдо предложи това заради начина, по който напусна лагера на националния отбор. Кристиано обясни, че се е почувствал предаден от треньора, но това не променя постъпката му, която осъзнава, че не е правилна.

„Федерацията, селекционерът и всички съотборници са на едно мнение - искаме Кристиано да се завърне. Очаквам това да се случи още по време на международната пауза през ноември“, заяви Проенса. Ръководителят на португалския футбол допълни, че и самият Роналдо има желание отново да играе за страната си, като подчерта огромното му значение за отбора.

„Кристиано също иска да се завърне. Той е най-добрият за всички времена“, категоричен бе президентът на федерацията.