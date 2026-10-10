Официално: Спряха правата на Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо е временно отстранен от участие за националния отбор на Португалия, докато приключи образуваното срещу него дисциплинарно производство. Новината беше потвърдена официално от местната футболна федерация.

Производството е свързано със самоволното напускане на лагера на националния отбор. Впоследствие Роналдо публикува изявление, в което се извини за поведението си, пое отговорност и заяви, че е готов да приеме последствията.

„С образуването на дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо, с решение на Непрофесионалната секция от 9 октомври 2026 година, се цели разследване на евентуалното дисциплинарно значение на фактите, докладвани на 7 октомври“, се казва в съобщението на федерацията.

От централата уточняват, че освен автоматичната превантивна мярка срещу футболиста е наложено и допълнително временно отстраняване до постановяването на окончателно решение.

„Без да се засяга автоматичното превантивно отстраняване, на което той е бил подложен до момента на произнасяне, беше определено и неавтоматично превантивно отстраняване на футболиста. На производството беше даден спешен характер“, допълват от федерацията.

На този етап не е ясно колко дълго ще продължи наказанието и дали Роналдо ще пропусне следващите срещи на Португалия. Това ще зависи от окончателното решение на дисциплинарния орган.

До приключването на процедурата капитанът няма право да представлява националния отбор.