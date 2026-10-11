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Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина

Меси с два гола четири дни след сълзите за Аржентина
БТА

Футболният гений вече има 23 попадения през сезона в МЛС

Лионел Меси продължи да демонстрира впечатляваща форма с екипа на Интер Маями, отбелязвайки два гола при убедителната победа с 4:0 над Ди Си Юнайтед. Само четири дни след емоционалното сбогуване с националния отбор на Аржентина, 39-годишната звезда отново бе в центъра на вниманието.

С двете си попадения в събота, Меси увеличи головата си сметка в първенството до 23 попадения през сезона. Така аржентинецът затвърди позицията си на основен фаворит за наградата за най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър (MLS) за трета поредна година.

Преди Меси да се разпише, Луис Суарес вече бе отбелязал два гола през първото полувреме. Аржентинецът откри личната си сметка за вечерта в 47-ата минута, когато се възползва от подаване на опитния уругвайски нападател и изпрати топката в мрежата отблизо. Второто попадение на Меси бе в типичния му стил. С бързи движения и впечатляващ финт той преодоля защитниците на Ди Си Юнайтед, преди да насочи топката прецизно в долния ъгъл на вратата.

Убедителният успех изкачи Интер Маями обратно на второто място в Източната конференция и увеличи шансовете на отбора да си осигури място в топ 4 и домакинско предимство в плейофите, които започват през следващия месец.

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