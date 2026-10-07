Лионел Скалони се разплака за Меси: Беше мечта да тренирам най-добрия в историята

Лионел Скалони говори със силни емоции след последния мач на Лионел Меси за националния отбор на Аржентина. Селекционерът призна, че за него е било сбъдната мечта да работи с футболиста, когото определя като най-добрия в историята.

„Това беше много емоционален и в същото време тъжен ден, защото той повече няма да играе с тази фланелка. Безкрайно сме му благодарни за всичко, което ни даде и за начина, по който защитаваше тази фланелка - както никой друг“, заяви Скалони.

Треньорът разкри, че е споделил чувствата си пред целия отбор, макар трудно да е намерил сили да говори.

„За мен беше мечта да го тренирам. Днес му го казах пред всички, въпреки че почти нямах сили да го изрека. Никога не съм си представял, че ще бъда треньор на най-добрия футболист в историята. Той заслужи всичко“, добави селекционерът.

Според Скалони най-впечатляващото при Меси е, че е останал на върха в продължение на две десетилетия.

„В продължение на 20 години той беше най-добрият и продължава да бъде такъв. Сълзите бяха заради всички спомени, които изникват в главата ти. Ще бъде много тъжно да не го виждаме повече, защото той оставя невероятно наследство“, каза още той.

Скалони е категоричен, че националният отбор трябва да продължи напред, но призна, че Меси няма как да бъде заменен.

„Имаме млади футболисти, които ще ни дадат много. Можем отново да изградим силен отбор, но той е неповторим. Без него ще бъде тежко“, подчерта аржентинският наставник.

Той опита да обясни и какво е усещането един отбор да разполага с Меси.

„Когато той е на твоя страна, усещането не може да се сравни с нищо. Трябва да го преживееш, за да разбереш. Играл съм с велики футболисти, но никога не съм виждал подобна аура и присъствие около друг човек“, сподели Скалони.

Селекционерът завърши с признанието, че Аржентина ще трябва да намери нови решения след оттеглянето на своя капитан.

„Ще търсим нови инструменти и нови решения, но това усещане повече няма да го има. Да се наслаждаваме на играта му беше нещо невероятно. Сега трябва да продължим без него, защото друг път няма“, каза Скалони.