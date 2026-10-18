Семейна неделя в София: Безплатни събития и забавления за деца

София предлага разнообразни възможности за семейни занимания в неделя, 18 октомври. Родителите могат да избират между среща с десетки коне в Южния парк, куклени представления, научни експерименти, фокуси и творчески работилници. Част от събитията са с безплатен вход, а други изискват закупуване на билет.

Над 60 коня ще бъдат представени на Голямата поляна в третата част на Южния парк. Празникът започва в 11:00 ч. и продължава до 17:30 ч. Събитието е посветено на 75 години от официалното признаване на Източнобългарския, Дунавския и Плевенския кон.

Посетителите ще могат да наблюдават демонстрации на конната полиция, представяне на различни породи, фолклорни изпълнения и рисуване на открито. Предвидени са още пони езда и разходки с файтон. Входът е свободен, но няма информация дали отделните атракции се заплащат.

За любителите на науката "Музейко“ предлага игри и експерименти през целия ден. Детският научен център на ул. "Проф. Боян Каменов“ №3 организира занимания с кинетичен пясък за деца над 2 години от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 15:00 ч.

Малките посетители могат да се включат и в демонстрацията "Водни детективи“, която започва в 10:30, 11:30 и 16:30 ч. За деца над 7 години е предвидена работилницата "Време е за климат“ от 14:00 ч., а експериментите за морските течения са от 12:00 и 17:00 ч. В 16:00 ч. ще бъде представена интерактивната история "Госпожа Чинийка разказва“. Центърът работи до 18:00 ч., като посещението е с билет.

Безплатно куклено представление ще има и в Централните хали. От 11:00 ч. на сцената ще бъде представен спектакълът "Малкият Никола: Снимка на класа“, предназначен за деца между 3 и 12 години. Събитието е част от програмата на "Синелибри“, посветена на 100 години от рождението на Рьоне Госини.

По същото време Столичният куклен театър предлага две представления. В салона на ул. "Ген. Гурко“ №14 ще се играе "Принцесите и Змеят“, а на бул. "Янко Сакъзов“ №19 - "Аладин и вълшебната лампа“. И двата спектакъла са с билети, като е препоръчително родителите предварително да проверят за свободни места.

Фокуси и забавления очакват децата и в квартал "Младост 3“. От 11:30 ч. в Лунапарк "Боби и Кели“ на ул. "Филип Аврамов“ започва представлението "Илюзии с Маг Русев“. Програмата е с продължителност 45 минути, подходяща е за деца над 2 години, а обявената цена е 5,11 евро.

От 13:00 ч. във фоайето на зала 2 на Театър "Азарян“ в НДК ще се проведе творческа работилница, вдъхновена от приказката "Златка - златното момиче“. Деца над 6 години ще могат да изработват собствени приказни герои и да участват в театрални занимания с помощта на ментори от школата "Сценични пакости“ към Столичния куклен театър. Участието е с билет, а местата са ограничени.

Организаторите уточняват, че първоначално планираният за 18 октомври спектакъл "Златка, златното момиче“ е преместен за 31 октомври от 11:00 ч. в салона на Столичния куклен театър на бул. "Янко Сакъзов“.

Столичният зоопарк също остава вариант за семейна разходка. Касите и залите работят от 9:30 до 18:00 ч., а посетителите могат да останат на територията на зоопарка до 19:00 ч.

Входът е безплатен за деца до 3 години. Билетът за посетители от 3 до 18 години струва 2,56 евро, а за възрастни - 5,11 евро. Предлагат се и семейни билети на цени от 10,23 до 12,78 евро според броя на децата.

Преди посещение е препоръчително родителите да проверят актуалната програма и наличността на билети за избраното събитие.