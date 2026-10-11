Алисия с откровена изповед: За музиката, любовта и несбъднатата мечта за семейство

Попфолк певицата Алисия призна, че е преминала през период, в който сериозно е обмисляла да се откаже от музикалната сцена. В откровен разговор с Мон Дьо, тя разказа за разочарованията, които са я накарали да постави под въпрос бъдещето си като изпълнител, и за ролята на сина ѝ Валери-младши в решението да продължи.

Именно синът ѝ я е накарал да преосмисли намерението си да се оттегли от музиката. Алисия осъзнала, че през целия му живот го е учила да преследва мечтите си, независимо от трудностите, а самата тя е била готова да се откаже от своята.

"Аз съм човекът, който винаги му е казвал: "Няма да се отказваш, каквото и да се случи, вярвай в мечтите си!", сподели певицата.

Тя призна, че определени очаквания за развитието на кариерата ѝ не са се сбъднали и това я е накарало да се замисли дали не е време да затвори тази страница от живота си.

"В един момент имах едни очаквания, пък те не се случиха по този начин нещата. И в следващия момент си казах, добре, може би пък това беше", разказа Алисия.

Изпълнителката дори обмисляла да си даде почивка от сцената и да насочи усилията си към развитието на своя моден бранд. В крайна сметка обаче решила, че музиката остава твърде важна част от живота ѝ, за да се раздели с нея.

Алисия говори и за една от най-големите си лични мечти - да създаде семейство като това на родителите си.Тя призна, че дълго време трудно е приемала факта, че животът ѝ не се е развил според представите, които е имала.

По думите ѝ болката от несбъднатата мечта за семейство понякога е била по-силна дори от преживяната раздяла. Певицата разказа, че дълго се е обвинявала и е търсела отговор на въпроса дали е можела да постъпи по различен начин.

С времето обаче осъзнала, че любовта невинаги е достатъчна, за да запази една връзка, и че не е готова да пренебрегва себе си единствено заради желанието да има семейство.

На 43 години изпълнителката признава, че не знае дали отново ще се влюби. В момента тя не търси активно партньор и предпочита спокойствието, което е успяла да изгради.

Алисия сподели още, че през последните четири години и половина е станала по-уверена и независима. Вече не свързва личната си стойност с присъствието на мъж до себе си и вярва, че може да постига целите си без чуждо одобрение.

Днес певицата приема живота си по-спокойно и е убедена, че не е необходимо всичко да се случва според предварително начертаните планове.

Вместо да се съсредоточава върху това, което не е успяла да постигне, Алисия избира да цени живота, който има, и да продължи напред както в личен, така и в професионален план.