Свещеникът, който миксира Евангелието с техното

Светът на електронната музика винаги е бил експериментален. Но това, което прави Отец Гилерме Пейшото, когато застане зад пулта на поредния гиг, е нещо уникално - той експериментира с не какво да е, а с традицията. Португалският католически свещеник се превърна в истинска сензация, доказвайки, че софтуерът и синтезаторите могат да служат на Бога. Той показа и друго – че техно бийтът е чудесен акомпанимент на Грегорианското пеене.

Пробивът на Отец Гилерме на голямата сцена вече е официално признат и от глобалната музикална индустрия. Той направи своя исторически дебют в престижната класация на списание DJ Mag, влизайки директно на 79-о място в „Топ 100 диджеи на планетата“. Това постижение го превръща в първия действащ духовник в историята, наредил се редом до най-великите и актуални имена в електронната музика.

Но много по-важно от това - Отец Гилерме вече бе направил пробив в сърцата на многобройните си фенове, които пълнят залите на участията му.

Когато е зад пулта, католическият свещеник не пуска просто музика. Със своя дълбок и планетарен стил, разхождащ се в дебрите на техното с дийп мотиви, той извършва електронна литургия. Така киковете и църковните вокали опъват червен килим пред подскачащото от крак на крак съзнание. За разлика от публиката си обаче, Отец Гилерме често не може да спи до късно на другия ден, защото има ангажименти към сутрешната литургия.

Католическият свещеник превръща музиката си и в трибуна за глобални послания. В траковете си той буквално семплира речите на папите. Грохотът на техното утихва, за да даде път на думите на Папа Франциск - неговите емблематични енциклики за опазването на общия ни дом земята („Laudato si’“) и за човешкото братство („Fratelli Tutti“) звучат директно от колоните пред хиляди танцуващи млади хора. Ако електронната музика си има своя църква, то Отец Гилерме е нейният неоспорим папа.

И ако някой се пита дали Ватикана одобрява това необичайно служение, отговорът е категоричен. DJ слушалките, с които Отец Гилерме миксира на сцената, са лично благословени от Папа Франциск. За него те не са просто аксесоар, а инструмент на модерния евангелизатор, който пренася онтологичните послания там, където традиционната проповед трудно достига – на дансинга под светлините на прожекторите. Папа Лъв XIV пък се появи на екраните на фестивала UNTOLD в Румъния, където Понтификът благослови събралите се разчорлени глави.

„Аз все още съм свещеник, когато съм зад пулта. Просто променям езика, с който говоря на света“, казва Отец Гилерме.

През една ранна августска сутрин на 2023-та г, в огромния паркт „Тежу“ в Лисабон, около 1.5 милиона полконници още дремят в спални чували, чакайки тържествената литургия на Папа Франциск, когато преди него на сцената излиза един плешив и очилат свещеник. Вместо увертюри към очакваното богослужение, от колоните започва да гърми техно. Кадрите с подскачащия Отец Гилерме, заел сцената преди Главата на Римокатолическата църква, се превръщат в сензация.

Но, разбира се, в началото на музикалната кариера на католическия свещеник няма прожектори и пълни зали, а по-скоро проблеми. Но те ще бъдат посрещнати с вяра. И с партита.

Всичко стартира в началото на 2000-те години, когато след ръкополагането си за свещеник Гилерме Пейшото е изпратен в малката португалска селска енория Лаундос, която по това време е затънала в огромни дългове заради обновяването на местната църква. За да събере спешно необходимите средства, младият духовник проявява креативност и започва да организира караоке вечери и рок партита в енорийския център, които бързо привличат младежите и помагат за изплащането на църковния дълг.

Истинската повратна точка обаче настъпва през 2010 година по време на неговата шестмесечна мисия като военен капелан с португалския контингент в Афганистан. В суровите и стресови условия на войната Отец Гилерме забелязва нуждата на войниците от разтоварване и надежда. И успоредно на Евангелието, той започва да им проповядва EDM от импровизиран диджейски пулт.

След завръщането си в Португалия той решава да премине на професионално ниво и завършва специализирани диджейски курсове, за да овладее техниката на миксиране. Малко след това неговите инициативи прерастват в откриването на клуба "Ar de Rock Laundos", където той редовно пуска музика и привлича хора от целия регион. Средстава, които се получават от заведението, отиват за поддръжка на енорията.

Финалният тласък към световната слава идва по време на пандемията от COVID-19, когато поради изолацията Отец Гилерме започва да излъчва своите енергични електронни сетове на живо в социалните мрежи директно от дома си. Целта е ясна: по време на тежката изолация при пандемията от COVID-19, стриймовете му имат за цел да борят депресията и самотата сред хората, носейки им духовна утеха, надежда и усещане за общност, когато физическите храмове са затворени.

И ако на хората не им трябва вирус, за да спорят кое ще спаси света - любовта или музиката, то Отец Гилерме Пейшото може да предложи и двете, защото миксира Евангелието с техното.