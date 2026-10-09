Ел Ниньо може да донесе арктически студ в Европа: Застрашена ли е България?

Европа може да се изправи пред сериозни промени във времето през предстоящата зима заради развитието на климатичния феномен Ел Ниньо. Учените следят възможността явлението да повлияе на полярния вихър – система от силни ветрове високо над Арктика, която има съществено значение за разпределението на студения въздух в Северното полукълбо.

При определени условия отслабването на полярния вихър може да отвори път на арктически въздушни маси към Европа и да предизвика продължителни застудявания. Това обаче е възможен сценарий, а не сигурна прогноза за предстоящата зима.

Според публикация на Euronews влиянието на Ел Ниньо върху европейското време обикновено е по-слабо и по-непосредствено не се проявява така, както в тропическите райони. Въпреки това развитието на явлението може да промени атмосферната циркулация и да повлияе на температурите и валежите през следващите месеци.

Какво представлява Ел Ниньо?

Ел Ниньо е климатично явление, свързано с периодичното затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тихи океан. То променя движението на въздушните маси и разпределението на валежите в различни части на света.

Последиците могат да бъдат противоположни в отделните региони. Някои райони се сблъскват с проливни дъждове и наводнения, докато други са изложени на продължителни суши, горещини и повишен риск от горски пожари.

Ел Ниньо може да влияе и върху температурите в глобален мащаб, като допринася за допълнително повишаване на средната температура на планетата. Конкретните последици за Европа обаче зависят от взаимодействието му с други климатични и атмосферни процеси.

Как полярният вихър може да донесе студ в Европа?

Полярният вихър представлява област на циркулация на студен въздух, обградена от силни ветрове високо в стратосферата над Арктика. През зимата той обикновено ограничава разпространението на най-студените въздушни маси към по-ниските географски ширини.

Когато вихърът е силен и стабилен, студеният въздух обикновено остава концентриран около полярните райони. При отслабването му обаче атмосферната циркулация може да се промени и да позволи на студени въздушни маси да достигнат части от Европа.

Един от процесите, които могат да доведат до подобно смущение, е т.нар. внезапно стратосферно затопляне. При него температурите в стратосферата се повишават рязко за кратък период, понякога с десетки градуси. Това може да отслаби или да наруши полярния вихър и да промени движението на струйното течение, което оказва влияние върху развитието на метеорологичните системи.

Последиците не са еднакви за целия континент. При определени конфигурации на атмосферната циркулация Северна Европа може да попадне под влиянието на студени въздушни маси, докато в други части на континента времето да остане по-меко и влажно.

Ще замръзне ли България?

За България най-важно ще бъде как ще се подредят атмосферните системи над Европа и дали ще се създадат условия за нахлуване на студен въздух от север или североизток.

Ако полярният вихър отслабне и се формира подходяща конфигурация на атмосферното налягане, страната ни също може да попадне под влиянието на студени въздушни маси. При достатъчно влага подобна обстановка може да доведе до снеговалежи, понижение на температурите и усложнена зимна обстановка.

Това обаче не означава, че България непременно ще преживее необичайно студена зима. Възможно е студените периоди да засегнат предимно Северна и Западна Европа, докато на Балканите температурите останат по-близки до обичайните или над тях.

Затова на този етап няма достатъчно основания да се прогнозира конкретна продължителност или сила на застудяванията у нас единствено въз основа на развитието на Ел Ниньо.

Какво казват метеоролозите?

Специалистите подчертават, че зимното време в Европа се определя от множество фактори. Сред тях са състоянието на полярния вихър, положението на струйното течение, температурите на океанската повърхност и естествените колебания в атмосферната циркулация.

Изследванията показват, че съществува връзка между Ел Ниньо и определени зимни метеорологични модели, но тя не е достатъчно постоянна, за да позволява категорични прогнози за конкретна държава месеци предварително.

Освен това внезапните стратосферни затопляния трудно могат да бъдат прогнозирани с висока точност далеч преди настъпването им. Дори когато подобно събитие бъде предвидено, последващото му влияние върху времето при земната повърхност зависи от развитието на цялата атмосферна система.

Изменението на климата също усложнява картината, като променя температурния фон, върху който се развиват сезонните метеорологични процеси.

Европа между топла зима и арктически студ

Предстоящите месеци ще покажат дали Ел Ниньо ще доведе до значими промени в атмосферната циркулация над Северното полукълбо. Ако полярният вихър бъде сериозно нарушен, някои части на Европа могат да се окажат изложени на продължителни застудявания.

Възможен е обаче и друг сценарий – зимата да премине без продължителна студена вълна, въпреки развитието на Ел Ниньо.

За България решаващо ще бъде не само дали полярният вихър ще отслабне, а и как това ще се отрази на движението на въздушните маси над Балканите.

Засега предупрежденията за предстояща ледена зима трябва да се приемат предпазливо. Ел Ниньо е фактор, който метеоролозите ще следят внимателно, но сам по себе си не доказва, че Европа или България са изправени пред екстремни студове.