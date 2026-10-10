София посрещна A$AP Rocky: Как премина първият му концерт у нас?

Американският рапър A$AP Rocky изнесе първия си концерт в България на 9 октомври в столичната "Арена София". Събитието беше част от световното му турне "Don't Be Dumb" и привлече множество почитатели на хип-хоп музиката.

Още преди началото на шоуто пред залата се беше образувала голяма тълпа от фенове, чакащи да влязат. Концертът започна със закъснение, като рапърът се появи на сцената около 21:30 ч., а изпълненията продължиха почти до полунощ.

Един от най-впечатляващите моменти на вечерта беше сценичен хеликоптер, от който A$AP Rocky висеше по време на изпълнението си. Необичайният реквизит беше част от визуалното шоу, с което артистът представи музиката си пред българската публика.

Рапърът не пропусна и възможността за пряк контакт с почитателите си. По време на концерта той покани момиче от публиката на сцената, превръщайки срещата с фенката в един от запомнящите се моменти на вечерта.

В програмата прозвучаха както песни от новия му проект, така и популярни хитове от предишните години. Сред тях бяха "HIGHJACK", "HELICOPTER", "A$AP Forever", "Fashion Killa" и "Praise the Lord (Da Shine)".

Музиката беше съчетана със светлинни ефекти, сценични конструкции и динамична хореография на шоуто, а публиката се включваше активно в изпълненията.

Концертът в София отбеляза първата среща на A$AP Rocky с българските му фенове и се превърна в една от спирките на европейската част от турнето "Don't Be Dumb".