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Семейство с 10 деца търси помощ да възстанови изгорялата къща, където са живели

Семейство с 10 деца търси помощ да възстанови изгорялата къща, където са живели
Снимка: БНТ

Преди години цял блок се е подписал, че не могат да живеят с тях

След като пожар изгори дома на семейство с десет деца остана без дом заради печка, те продължават да търсят помощ. Къщата, в която живееха в смолянския квартал "Устово", изгоря при голям пожар преди дни. Многодетната фамилия сега обитава два фургона, предоставени им от общината. Те искат да възстановят къщата и отново да живеят там.

След пожара от къщата, където са живели Атанаска и Никола са останали само каменните стени. Покривът, гредоредът между двата етажа, дограмата на прозорците са напълно унищожени. Двамата са благодарни на съдбата, че те и децата им са оцелели.

"Тук става течение от реката и тогава аз всяка нощ, имам бебе година и половина, ставам всяка нощ, паля си печка, слагам по един огън да е топло вътре и заспиваме, затворих камината, заспиваме и гледам много топло чувствам, стана гледам гориме ей тука дограмата нагоре. Жената изкара децата, аз мъча да гася, не можах и са обгазих вътре, припаднах тука, викнах 112, те докато дойдат то изгоря всичкото. За един час всичко падна долу", заяви Николай Маринов. 

Преди време семейството е ползвало общинско жилище.

"Там целия блок се бяха подписали, че не могат да живеят с тях, след това сме им дали два фургона, които са на тяхно разположение. Така че и досега сме им помагали.", заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

Сега многочленната ромска фамилия спят във фургон. "Ама там е живота много зле, нямаме ни ток, ни вода, нищо няма, душка. Ако има как да помогнат който ни познава, който не ни познава, пак да помогнат, да си оправиме къщата както си беше", моли Атанаска.

"Никво удобство няма в тия фургони. Всичко е строшено, всичко леш", казва и мъжа ѝ Николай Маринов

Те искат материали да си възстановят къщата. "Ако има добри хора да идват да помагат, да се сберем за един месец, барем да го дигнем, пък вътре по малко ще си го направиме, поне да направя покрива, таваните, да може да се прибереме зимоска да не седиме на пътя", каза Николай.

От дирекция "Социално подпомагане" вече са занесли на фамилията храна и подходящи дрехи. Ще им бъде отпусната и еднократна помощ от 1171 евро.

Пет от децата ходят на училище в Основно училище "Юрий Гагарин" в Смолян, с тях се провеждат и следобедни занимания в Центъра за работа с деца на улицата, но отказват да спят там.

А от Пожарната отново напомниха, че отоплителните уреди трябва да се ползват внимателно и да не се оставят лесно запалими предмети в близост до тях, защото от една искра може да пламне унищожителен пожар.

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