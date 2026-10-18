Изборен ден в 14 населени места: Къде се гласува за кметове

Частични местни избори се провеждат днес, 18 октомври, на общо 14 места в България. Жителите избират нови кметове в една община и 13 села, като до вота се е стигнало по различни причини, включително предсрочно прекратяване на кметски правомощия.

Избори за кмет се провеждат в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, както и в селата Мало Конаре в община Пазарджик, Малки Вършец в община Севлиево, Обител в община Омуртаг, Съдийско поле в община Нова Загора и Рудник в община Долни чифлик.

Гласува се още в Масларево в община Полски Тръмбеш, Царева ливада в община Дряново, Яворово в община Стара Загора, Токачка в община Крумовград, Малорад в община Борован, Драгомъж в община Исперих, Искрец в община Своге и Трапоклово в община Сливен.

Сред населените места, в които се провеждат избори, е село Малорад, станало известно покрай случая "Чичо Цено“ и установените нарушения с преференциите по време на местните избори през октомври 2023 г.

До новия вот в селото се стига, след като Общинската избирателна комисия в Борован прекратява предсрочно правомощията на кмета Иво Иванов заради влязла в сила присъда.

За участие в изборите в Малорад са регистрирани шест партии и коалиции - "Български гласъ“, Земеделски народен съюз, ВМРО - Българско национално движение, ГЕРБ, "БСП - Обединена левица“ и "Възраждане“.

В община Полски Тръмбеш кандидатът за кмет е само един. Това е Росен Русанов, който е бил заместник-кмет при предишния градоначалник Георги Чакъров и в момента временно изпълнява длъжността.

Частичните избори там са насрочени, след като през април Чакъров става народен представител от "Прогресивна България“.

Особена е ситуацията и в пазарджишкото село Мало Конаре. До изборите се стига след решение на Общинската избирателна комисия от април 2026 г., с което са прекратени предсрочно правомощията на кмета Дончо Цървуланов.

Цървуланов е бил регистриран като кандидат и за днешния вот, но на 7 октомври е открит мъртъв в гаража на дома си.

Частичните избори ще определят кой ще поеме управлението на съответните населени места до края на настоящия мандат на местната власт.