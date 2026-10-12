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Отличиха кметове с дългогодишен принос към местното самоуправление

Отличиха кметове с дългогодишен принос към местното самоуправление
БТА

Отличени бяха и журналисти, отразяващи работата на общините

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) днес връчи юбилейни награди на кметове, представители на общинските съвети, както и на журналисти за приноса им към развитието на организацията и популяризирането на темите на местната власт.

Церемонията се състоя в рамките на Годишната среща на местните власти в Албена.

Сред отличените за дългогодишен принос към развитието и утвърждаването на Сдружението са кметове с многогодишен управленски опит и участие в неговите ръководни органи, отбелязва БТА.

Награди получиха Георги Димитров, кмет на Карнобат в продължение на пет мандата, Златко Живков, кмет на Монтана в седем последователни мандата, инж. Хасан Азис, кмет на Кърджали в пет мандата, д-р Емил Кабаиванов, кмет на Карлово в пет мандата и Иво Димов, кмет на Димитровград в четири мандата.

Отличени бяха още Донка Михайлова, кмет на Троян, Детелина Николова, бивш кмет на Добрич, Иван Аспарухов, кмет на Мездра, и Калин Каменов, кмет на Враца. Наградите са за работата им в Управителния съвет на НСОРБ и за приноса им към отстояването на общинските интереси в различни области на публичните политики.

Сред наградените в тази категория са и Стефан Софиянски, Владимир Москов, Димитър Николов, Ивайло Симеонов и Радослав Ревански, които не присъстваха на церемонията. През февруари, по време на Общото събрание на Сдружението, отличия са получили Лъчезар Росенов, Венелин Узунов и доц. д-р Гинка Чавдарова.

В категорията за дългогодишни кметове и председатели на общински съвети с принос към развитието на НСОРБ бяха отличени Николай Дачев, Дилян Енкин, Веселин Златев, Георг Спартански, д-р Красимир Джонев, инж. Дилян Млъзев, Иван Алексиев и д-р Дарин Димитров. Признанието е за дългогодишната им работа в местното самоуправление, участието им в ръководните органи на Сдружението и приноса им към законодателството, финансовата децентрализация и представителството на общините.

НСОРБ отличи и журналисти за последователното отразяване на проблемите и решенията на местната власт и за представянето на общинската гледна точка пред националната аудитория. Сред наградените са Христина Христова и Симеон Иванов от сутрешния блок „Денят започва“ на Българската национална телевизия, Димитър Абрашев, водещ на „Директно“ по Bulgaria On Air и Ренета Николова, главен редактор и прокурист на вестник „Строител“.

Юбилейни отличия са присъдени и на Таня Милушева от програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, Силвия Георгиева от вестник „Сега“, Татяна Димитрова от „Дневник“ и Ани Балджиян от Euronews Bulgaria.

Наградите са признание за дългогодишния принос към развитието на НСОРБ, защитата на интересите на българските общини и отразяването на темите на местното самоуправление.

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