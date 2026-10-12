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Германски клуб забрани на феновете си да скачат в ритъм на стадиона

Германски клуб забрани на феновете си да скачат в ритъм на стадиона
АП/БТА

Синхронизираните движения предизвикват „ефект на батута“ на една от трибуните, а системното нарушаване на мярката може да доведе до нейното затваряне

Бохум въведе необичайна забрана за своите привърженици - феновете вече нямат право да скачат едновременно в един и същ ритъм на Източната трибуна на „Рурщадион“.

Причината е, че синхронизираните движения на голям брой хора предизвикват силни вибрации и видимо изместване на конструкцията. Според инженерните анализи това може да причини дискомфорт и гадене на част от зрителите.

Проблемът беше открит при обследване на стадиона във връзка с предстоящата му модернизация. Проверката е показала, че товароносимостта на трибуната не е застрашена, но ритмичното скачане създава т.нар. „ефект на батута“ и осезаемо клатене.

Решението е взето от строителните власти в Бохум, а клубът трябва да следи за неговото спазване. Мярката влезе в сила още за двубоя срещу Арминия Билефелд, загубен с 0:1.

Спонтанните подскоци при отбелязване на гол няма да бъдат санкционирани. Ако обаче забраната бъде нарушавана системно, цялата Източна трибуна може да бъде затворена. Това би намалило капацитета на стадиона, който разполага с 27 599 места, с повече от една трета.

„Съжаляваме за тези неизбежни мерки, но сме облекчени, че Източната трибуна може да продължи да се използва с пълния си капацитет, при условие че забраната се спазва“, обявиха от Бохум.

Пълната реконструкция на трибуната трябва да приключи през 2028 година.

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