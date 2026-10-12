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Английски клуб започва необичаен експеримент - трима треньори вместо мениджър

Английски клуб започва необичаен експеримент - трима треньори вместо мениджър
АП/БТА

Форест Грийн Роувърс няма да търси незабавно заместник на Роби Савидж и ще повери отбора на вътрешен треньорски екип

Форест Грийн Роувърс ще опита необичаен модел на управление след напускането на Роби Савидж. Английският клуб от Националната лига няма да назначава нов мениджър на този етап, а ще бъде воден от треньорско трио.

Савидж напусна в началото на октомври, след като прие роля в третодивизионния Питърбъро. Той прекара малко повече от година начело на Форест Грийн.

Собственикът Дейл Винс разкри, че клубът не е провеждал разговори с потенциални кандидати и няма свободна мениджърска позиция.

„Ще опитаме нещо ново и ще видим докъде ще стигнем. Не бързаме и не сме говорили с никого за ролята. Може да продължи няколко мача или месец“, заяви Винс пред BBC Radio Gloucestershire.

Отборът ще бъде ръководен от Джош Боуен, Ян Клуковски и Джонатан Гулд, без нито един от тях да изпълнява традиционната роля на старши мениджър. Триото вече води Форест Грийн при загубата с 2:4 от Хартлипул, след която серията на тима без победа достигна пет мача.

Боуен е син на спортния директор на клуба, а Гулд е бивш вратар от Висшата лига и син на Боби Гулд - треньора, извел Уимбълдън до сензационен триумф във ФА Къп през 1988 година.

„Имаме треньори с огромен опит във Висшата лига и Чемпиъншип. Те познават играчите и клуба отвътре. Смятам, че няма да ни липсва мениджър, но ще видим“, добави собственикът на Форест Грийн.

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