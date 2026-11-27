Прокуратурата е започнала разследване на случая с агресията във Филиала за спешна медицинска помощ в Искър, съобщиха от обвинението.

Досъдебното производство е образувано при условията на неотложност, като първото действие по разследването е разпит на свидетел.

Сигналът е подаден вечерта на 26 ноември от служител на Филиала за спешна медицинска помощ. Той съобщил за прието лице в нетрезво състояние, което създавало проблеми.

По данни от разследването 16-годишно момче, придружено от свой роднина, е пристигнало в сградата на Спешния медицински център, за да му бъде оказана медицинска помощ.

По време на прегледа непълнолетният проявил вербална агресия, буйствал и ударил служител на центъра, който работи като шофьор на линейка.

В рамките на разследването са разпитани всички присъствали на инцидента. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи характера и степента на телесното увреждане, причинено на пострадалия.

Предстои да бъде назначена и съдебнопсихиатрична експертиза на непълнолетното лице.